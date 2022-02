Alessandro Basciano, uno dei suoi tatuaggi ha colpito tutti: notate anche voi la somiglianza?

Alessandro Basciano, uno dei tatuaggi del concorrente del GF Vip ha colpito tutti: notate anche voi la somiglianza?

Meno un mese alla finalissima del Grande Fratello Vip 6. Si tratta dell’edizione più lunga della storia del reality show, che si concluderà lunedì 14 marzo 2022. Tra i concorrenti ancora in gara c’è anche lui, Alessandro Basciano, che il pubblico di Canale 5 aveva conosciuto a Temptation Island e Uomini e Donne.

Il concorrente, come il resto dei vipponi, è 24 ore su 24 sotto l’occhio vigile delle telecamere, e dei telespettatori, che hanno notato qualcosa di davvero particolare. Uno dei tatuaggi di Alessandro raffigura il volto di una donna, che secondo molti fan somiglia particolarmente a qualcuno…. Diamo un’occhiata!

Alessandro Basciano, tra i suoi tatuaggi c’è il volto di una donna: i fan notano una clamorosa somiglianza

Quanti tatuaggi ha Alessandro Basciano? Impossibile rispondere con un numero, dato che il concorrente del GF Vip ne ha davvero tantissimi. La sua schiera, ad esempio, è completamente ricoperta di tattoo, tra i quali spunta un volto di una donna. E proprio questo volto ha colpito tantissimi fan, che, sui social, hanno commentato sottolineando una notevole somiglianza. Secondo molti, infatti, la ragazza tatuata sulla schiena di Alessandro somiglia molto a Sophie Codegoni, con cui Alessandro ha una storia! Un coincidenza che, per i fan più romantici, è un vero segno del destino.

Sui social, in tanti hanno commentato la somiglianza, allegando foto:

Eh si, la somiglianza è innegabile! Ricordiamo che Alessandro e Sophie si sono conosciuti proprio nella casa del GF Vip 6. Quando lui è entrato, l’ex tronista era ancora legata a Gianmaria Antinolfi, ma le cose tra i due non funzionavano. L’interesse verso Alessandro ha spinto Sophie a chiudere definitivamente con Gianmaria e viversi questa nuova emozione. Che cresce sempre di più, settimana dopo settimana. Nonostante le discussioni e le incomprensioni, Alessandro e Sophie non perdono occasione per ribadire i loro sentimenti, sicuri di viversi la loro storia anche dopo il programma. A voi piacciono insieme?