Amici, è incinta: l’annuncio a sorpresa arriva in studio, gioia immensa per la coppia, amatissima dal pubblico del talent.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici! Si tratta della fase più importante del talent show, che si svolgerà nelle puntate in prima serata: chi tra i ragazzi riuscirà ad accedervi? Nella puntata di oggi sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti che faranno parte del serale, ma non è tutto: c’è stata anche un’altra meravigliosa sorpresa!

Un annuncio che ha riempito il cuore dei fan, che da anni seguono il programma ed i protagonisti: una delle ballerine dello show è in dolce attesa! A dare la bella notizia è stato proprio il futuro papà. Scopriamo di chi si tratta!

LEGGI ANCHE —->Da Amici a Uomini e Donne, il pubblico italiano la adorava: com’è cambiata e che cosa fa oggi

L’amatissima ballerina di Amici è incinta: l’annuncio a sorpresa arriva in studio

Cicogna in arrivo ad Amici! Due amatissimi protagonisti del talent show di Maria De Filippi stanno per diventare genitori: l’annuncio è arrivato proprio nel corso della puntata trasmessa oggi, domenica 13 febbraio 2022. Di chi stiamo parlando?

Di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli! Quest’ultima ha partecipato ad Amici nel 2011, per poi diventare una ballerina professionista del programma. Lui ha vestito diversi ruoli nella scuola, da ballerino professionista a conduttore del daytime, fino al giudice nelle gare di ballo. E proprio per giudicare una gara dei concorrenti è stato chiamato in puntata oggi: nessuno si aspettava, però, la magnifica notizia!

Si tratta del primo figlio per Giulia e Marcello, che si sono fidanzati nel 2015 e mai separati. Un amore forte, visibile anche sui social, dove spesso si mostrano insieme, felici e complici:

LEGGI ANCHE —->“Ti aspettiamo per vederti, senza sognarti più”: l’ex tronista di Uomini e Donne è incinta, annuncio da brividi

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri a questa meravigliosa coppia!

Amici 21, chi andrà al serale?

Come abbiamo anticipato, alcuni concorrenti hanno già conquistato la felpa d’oro del serale: si tratta di due cantanti e due ballerini. Sissi e Alex per la categoria canto e Michele e Dario per quanto riguarda il ballo. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire chi saranno i prossimi allievi a continuare il sogno!