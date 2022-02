L’annuncio dolcissimo: sarà papà bis, che gioia per il famoso regista

La famiglia del celebre regista si allarga: la rivista People annuncia che sua moglie è di nuovo incinta, sarà papà per la seconda volta!

La notizia comunicata alla rivista People è la più bella che avrebbero potuto dare ai fan: il regista noto in tutto il mondo e la sua giovane consorte daranno alla luce un altro bebè, dopo essere diventati genitori per la prima volta nel 2020.

Stiamo parlando di Quentin Tarantino e Daniella Pick, la donna diventata sua moglie circa quattro anni fa. Il primo incontro tra i due avvenne quando lui si trovava in Israele, Paese natale di lei, per promuovere il film Bastardi senza gloria.

Nel 2017 si fidanzarono e dopo un anno convolarono a nozze. Vivono a Tel Aviv col loro primo figlio, Leo.

Presto di nuovo genitori: il regista si prepara a diventare papà per la seconda volta

Tra Tarantino e la Pick ci sono vent’anni di differenza, ma a quanto pare il loro è un amore destinato a durare.

Daniella è una modella e cantante molto nota in Israele anche perché sua madre è la famosa pop star Tzvika Pick. Quando nacque il piccolo Leo, molti ipotizzarono che quel nome fosse stato scelto dalla coppia in omaggio a Leonardo Di Caprio col quale ha lavorato nei film Django Unchained e C’era una volta in America.

E’ stato lo stesso Quentin Tarantino, nel giugno 2021, a fare chiarezza al riguardo. Ospite del programma di Jimmy Kimmel, ha smentito questa teoria ed ha spiegato: “Quasi non lo chiamavamo così perché la gente dava per scontato che l’avessi chiamato come Leonardo DiCaprio. Non c’è niente di sbagliato in questo, ma… prende il nome dal nonno di mia moglie, ma anche perché, proprio nel nostro cuore, era il nostro leoncino”.

Auguri di cuore al bebè che sta per arrivare e ai futuri mamma e papà!