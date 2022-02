Anticipazioni della puntata di Domenica In del 13 Febbraio: appuntamento dedicato alla musica, ospiti dei nomi pazzeschi.

Un nuovo fine settimana sta giungendo al termine. Prima di salutarlo e di iniziare altri 5 o 6 giorni lavorativi, è arrivato il momento di seguire la puntata di Domenica In di quest’oggi, 13 Febbraio.

Fino a fine Maggio, come consueto, Mara Venier sarà al timone di questa nuova ed incredibile edizione di Domenica In. E, fino a quel momento, è pronta a regalare al suo pubblico degli appuntamenti più che imperdibili. D’altra parte, lo abbiamo potuto constatare ampiamente nel corso di queste lunghe settimane. Cosa sappiamo, però, della puntata di Domenica 13 Febbraio? Stando alle anticipazioni trapelate da TV Blog, sembrerebbe proprio che questa sia una puntata dedicata alla musica, ai suoi artisti secolari e ai giovanissimi talenti emergenti. È trascorsa una settimana esatta dal Festival di Sanremo, lo sappiamo benissimo. Eppure, la ‘zia Mara’ non perde occasione di poter omaggiare questa settantaduesima edizione, che si è dimostrata ancora una volta un successo impressionante.

Le anticipazioni della puntata di Domenica In del 13 Febbraio: che nomi!

A distanza di una settimana dall’ultima puntata del Festival di Sanremo e l’appuntamento di Domenica In condotto all’interno del Teatro Ariston, la ‘zia Mara’ è pronta a condurre una nuova puntata di Domenica In nello studio televisivo di Roma, ma con alcuni dei protagonisti del Festival. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, non solo sembrerebbe che ci saranno degli opinionisti scelti ad hoc per la puntata, ma anche alcuni degli artisti di questa settantaduesima edizione dell’evento musicale. Scopriamo insieme ogni cosa.

La puntata di Domenica In del 13 Febbraio sarà completamente dedicata al Festival di Sanremo e ai suoi protagonisti. Ecco chi saranno gli ospiti di oggi:

Oltre a loro, però, ci sarà ampio spazio alle confidenze e alle emozioni. I protagonisti di questo momento saranno:

Fabrizio Moro;

Michele Bravi;

Ornella Muti= co-conduttrice di Amadeus nel corso della prima serata del Festival di Sanremo.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, questa sarà una puntata di Domenica In all’insegna della musica, ma anche di rivelazioni inedite.