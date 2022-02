Verissimo di Domenica 13 Febbraio, le anticipazioni prevedono degli ospiti davvero fenomenali: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Siete pronti ad un nuovo weekend ricco di emozioni? Se si, allora non potete fare assolutamente a meno di seguire l’appuntamento di quest’oggi di Verissimo!

Subito dopo il classico e tanto atteso della Domenica pomeriggio con Amici, Silvia Toffanin si collegherà con lo studio di Cologno Monzese per dare il via ad una nuova ed indimenticabile puntata di Verissimo. Gli ospiti previsti per questo appuntamento, così come tutti gli altri precedenti, sono tutti fenomenali. E ciascuno di loro, senza alcun dubbio, si lascerà andare a dei ricordi e racconti super emozionanti. Vi starete chiedendo di chi stiamo parlando? Ebbene. Secondo le anticipazioni trapelate su Mediaset Play, sembrerebbe proprio che mai come quest’oggi gli ospiti siano piuttosto diversi tra loro. C’è chi, ad esempio, abbiamo visto recentemente sul palco di Sanremo, regalando uno spettacolo assoluto. Chi, invece, prossimamente sarà al timone di uno show tutto suo. E chi, infine, racconterà la sua lotta contro il tumore. Pazzesco, vero? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di Verissimo di Domenica 13 Febbraio.

Leggi anche –> “Tanto tempo da sola…”: Vanessa Incontrada commuove tutti a Verissimo

Verissimo del 13 Febbraio, le anticipazioni: chi sono gli ospiti di oggi?

La puntata di Verissimo di Domenica 13 Febbraio siamo certi che sarà davvero indimenticabile. Non soltanto perché regalerà al suo affezionatissimo pubblico delle rivelazioni emozionanti ed incredibili, ma anche perché vedrà come protagonisti indiscussi dei volti amatissimi dello spettacolo italiano.

Cosa sappiamo, però, sulle anticipazioni della puntata di Verissimo del 13 Febbraio? Mettetevi comodi: scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi!

Michelle Hunziker: tra qualche giorno, la conduttrice sarà al timone di uno show tutto al femminile “Michelle Impossible”. Quindi, la splendida svizzera non soltanto ritornerà nello studio televisivo per raccontare e presentare il programma, ma anche per parlare della sua separazione, dopo ben 10 anni, da Tomaso Trussardi;

tra qualche giorno, la conduttrice sarà al timone di uno show tutto al femminile “Michelle Impossible”. Quindi, la splendida svizzera non soltanto ritornerà nello studio televisivo per raccontare e presentare il programma, ma anche per parlare della sua separazione, dopo ben 10 anni, da Tomaso Trussardi; Carolyn Smith: amatissimo giudice di Ballando con le stelle, la ballerina racconterà la sua battaglia contro il tumore;

amatissimo giudice di Ballando con le stelle, la ballerina racconterà la sua battaglia contro il tumore; Iva Zanicchi: recentemente l’abbiamo vista sul palco di Sanremo in tutta la sua immensità, adesso ritornerà a Verissimo per parlare della sua esperienza al Festival, ma anche dell’uscita del suo nuovo album;

Leggi anche –> Avete mai visto il compagno di Iva Zanicchi? Eccoli insieme, scatto tenerissimo

Drusilla Foer: è stata una delle protagoniste indiscusse di questa settantaduesima edizione del Festival. Oggi l’attore e regista sarà ospite per la prima volta in assoluto di Silvia Toffanin.

Leggi anche –> La sua magnifica casa è raffinata come il suo personaggio: avete visto dove vive Drusilla Foer?

Insomma, ne vedremo davvero delle belle quest’oggi.