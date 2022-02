Si tratta di un vero e proprio cambiamento impressionante a Vite al Limite: vederlo com’è diventato oggi vi lascerà a bocca aperta, choc clamoroso!

La decima stagione di Vite al Limite è iniziata da poco ad essere trasmessa anche in Italia, eppure attraverso quelle poche storie che ci sono state raccontate, abbiamo ampiamente capito che nulla è cambiato dalla prima edizione: il programma di Real Time continua a dare una nuova vita ai suoi protagonisti.

Il protagonista di questo nostro articolo è l’esempio lampante di quello che vi abbiamo detto poco fa. Entrato a far parte della clinica di Houston con un peso davvero eccessivo e una disperata esigenza di ritornare in forma, il paziente del dottor Nowzaradan è stato tra quelli che ha dato vita ad un cambiamento davvero clamoroso. Pesava esattamente 338 kg quando ha deciso di chiedere aiuto al chirurgo iraniano, ma quando ha ultimato il suo percorso ne è uscito con ben 100 kg in meno. Insomma, si tratta di quei cambiamenti piuttosto choc, a cui non siamo abituati. Dopo Vite al Limite, infatti, il trentasettenne dell’Ohio ha raggiunto un grande obiettivo. E, ad oggi, è tutt’altra persona. E, vi assicuriamo, vederlo vi lascerà davvero senza parole.

Vite al Limite, cambiamento clamoroso in clinica: vederlo vi sconvolgerà, eccolo qui

È stato uno dei protagonisti di questa decima edizione di Vite al Limite, il giovane Mike. Con un peso che toccava i 338 kg, il trentasettenne dell’Ohio ha raccontato di avere un rapporto davvero particolare col cibo. È solo quando mangiava, infatti, che era felice. Ed era convinto di essere invincibile. Arrivato ad un peso eccessivo e consapevole del fatto che non poteva affatto continuare ad andare avanti così, Mike ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. E grazie a lui è riuscito a raggiungere un traguardo impressionante.

Dai 338 kg iniziali, infatti, Mike è uscito dalla clinica di Houston con ben 231 kg. Insomma, un cambiamento davvero impressionante. Siete curiosi, però, di vederlo oggi? Eccolo qui:

Siamo certi che il cammino di Mike è ancora all’inizio, ma dati i primi risultati siamo fiduciosi per un’ulteriore svolta nella sua vita. Forza!