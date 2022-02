È stato un personaggio amatissimo dei primi anni 2000, ma che fine ha fatto oggi? Se lo chiedono in tantissimi: scopriamolo insieme!

Senza alcun dubbio, il suo volto non vi risulterà affatto nuovo! Personaggio amatissimo del piccolo schermo nostrano intorno ai primi anni del 2000, il bel modello svedese è stato una presenza fissa di diverse trasmissione di successo nostrano. A partire da Buona Domenica fino a La vita in diretta e La Talpa, di cui è stato uno dei concorrenti della sua prima edizione, il modello ha cavalcato l’onda del successo.

Nato a Goteborg, città della Svezia meridionale, il 25 Aprile del 1972, decide di trasferirsi in Italia nel 1994 per affermarsi come fotografo. Si inizia proporre, così, in diverse agenzie proprio con queste qualità, ma ben presto inizia a far tutt’altro. Il suo fascino, infatti, è stato sempre irresistibile. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che viene scelto come modella per diverse campagne pubblicitarie. È in queste vesti, infatti, che si fa conoscere dal pubblico italiano. E, in un vero e proprio batter baleno, apprezzare da tutti. Sono trascorsi quasi 20 anni dal suo esordio, ma che fine hanno fatto oggi? Sono davvero tantissime le persone che lo ricordano con immenso affetto e che si chiedono cosa faccia. Scopriamolo!

Personaggio amatissimo degli anni 2000, cosa fa oggi? Non tutti lo sanno

Appena arrivato in Italia, la sua bellezza non è assolutamente passata inosservata, tanto che non solo ha dato il via ad una carriera da modello davvero impressionante, ma è stato uno dei volti più amati della televisione italiana degli anni 2000. Concorrente del reality La Talpa, ma anche volto fisso di tantissimi programmi di successo, il fotografo svedese ha facilmente cavalcato la cresta dell’onda. Di chi parliamo? In molti lo ricorderanno: Mikael Kenta!

Appurato che sono diversi anni che Mikael Kenta non figura come presenza fissa sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi? L’abbiamo rintracciato su Instagram ed abbiamo scoperto che, nonostante sia lontano dal piccolo schermo, non ha affatto perso la sua passione per la fotografia. Il suo canale social, infatti, è ricco di scatti davvero meravigliosi. Come lo è anche lui, sia chiaro! Eccolo oggi:

Davvero magnifico, vero?