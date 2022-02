Christian De Sica, in vendita la sua villa di Capri: vista splendida, ma il prezzo vi farà rabbrividire

L’attore Christian De Sica mette in vendita la sua villa di Capri: ha una vista splendida, ma il prezzo vi farà veramente rabbrividire

Dopo tanti anni ha deciso di fare a meno della sua splendida abitazione. Si trova ovviamente in un posto meraviglioso ed ha una vista spettacolare. Il prezzo, però, è veramente esagerato, anche se per la qualità del luogo e dell’abitazione stessa è probabilmente giustificato.

Christian De Sica, in vendita la villa di Capri: il prezzo è da brividi

Christian De Sica è uno degli attori più amati nella storia del cinema italiano. Egli è un figlio d’arte, in quanto suo padre, Vittorio, è stato un famoso attore e regista. Ad oggi, però, è davvero difficile dire se la popolarità del figlio abbia raggiunto quella del padre. Christian è amato non solo nel nostro paese, ma anche all’estero.

Insieme a Massimo Boldi ha formato una delle coppie più longeve del cinema italiano ed ha reso celebre il filone del cinepanettone, nato in Italia grazie alla famiglia De Laurentiis e ai Vanzina.

Negli ultimi anni, oltre a ricoprire il ruolo di attore, De Sica si è dilettato anche in cabina di regia con pellicole del calibro di Amici come prima e Sono solo fantasmi. Il risultato ovviamente è stato entusiasmante, quasi come quando veste i panni dell’attore.

Il famoso attore, insieme alla moglie Silvia Verdone, ha messo in vendita la sua villa di Capri, dove trascorre alcune bellissime vacanze dal 1996. L’abitazione è di 250 metri quadrati, suddivisi su due piani. Possiede 3 camere, 4 bagni ed è circondata da 2mila metri quadrati di giardino con alberi di agrumi e olivi. Vicino. Indipendente dalla villa, si trova una dependance utilizzata come zona Spa con terrazza panoramica di 30 mq.

La villa di Christian De Sica e della moglie Silvia Verdone è stata realizzata dall’artista Vedder, sul Monte Solaro, in una posizione che offre una vista su Capri e contemporaneamente sulla baia di Napoli e sul golfo di Salerno. La casa fa parte de ‘I quattro venti’, una delle dimore storiche che hanno contribuito al mito dell’isola azzurra.

Il prezzo dell’abitazione è milionario, anche se l’agenzia tiene riservate le trattative. Il valore degli immobili a Capri tocca quasi sempre i 9mila euro al metro quadrato. La villa di De Sica, dunque, dovrebbe valere all’incirca 4 milioni di euro.