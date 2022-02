Come ha avuto inizio la carriera di Ornella Muti: aveva appena 14 anni quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

L’abbiamo ammirata al Festival di Sanremo 2022, dove nella prima serata ha affiancato Amadeus in veste di co-conduttrice. Talento, eleganza, bellezza balzano all’attenzione sempre, in tutte le occasioni in cui Ornella Muti è presente.

Attrice italiana amatissima e apprezzatissima, è tra le più note e ha vinto nella sua carriera numerosi premi e ha ricevuto tre volte la candidatura come migliore attrice protagonista ai David Di Donatello e una come migliore attrice agli European Film Awards nel 1988. Ha lavorato al cinema, in televisione e a teatro, sempre riscontrando un grande successo. Ma sapete come ha avuto inizio la sua carriera? La Muti aveva solo 14 anni quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Ornella Muti, come ha avuto inizio la sua carriera: agli esordi aveva solo 14 anni

Ornella Muti, pseudonimo di Francesca Romana Rivelli, è un’attrice italiana famosissima ed è tra le più note. Ha alle spalle una carriera immensa. Nel corso degli anni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti e diverse candidature.

Film, serie tv, fiction, un numero impressionante di pellicole l’hanno vista presente nel cast e in ognuno ha portato in scena personaggi diversi. L’incontro professionalmente più importante è avvenuto nel 1974, grazie a Romanzo popolare di Mario Monicelli, nel ruolo della bella e giovane Vincenzina con Ugo Tognazzi. Il film ebbe un notevole successo e le diede una forte notorietà. Oggi è una vera star, ma sapete come tutto ha avuto inizio?

Ornella Muti, come vi abbiamo anticipato, aveva appena 14 anni quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. In questo caso parliamo del cinema. Perchè è proprio al cinema che ha avuto il suo esordio. Nel 1969 fu scelta da Damiano Damiani come protagonista del suo film La moglie più bella. Fu proprio Damiani a darle questo nome d’arte, ispirato ai romanzi di Gabriele D’annunzio, perchè allora già esisteva un’attrice che aveva il suo stesso cognome, Lusia Rivelli. Ornella ha così mantenuto questo nome d’arte che l’ha poi portata al successo.