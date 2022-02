Correva l’anno 1989 quando partecipava a Miss Italia e dava inizio alla sua carriera: oggi è un’amatissima conduttrice, l’avete riconosciuta?

L’avete riconosciuta? Ci troviamo esattamente nel 1989 e questa giovanissima e bellissima ragazza compiva il suo esordio nel mondo dello spettacolo come modella di Miss Italia. Aveva soltanto 17 anni, come ha dichiarato in una sua intervista del 2020 a ‘Oggi è un altro giorno’, programma di Serena Bortone su Rai Due, ma la sua bellezza ha conquistato tutti.

A quanto pare, sembrerebbe che la sua partecipazione a Miss Italia sia avvenuta un po’ per caso. Trasferitasi da poco e lasciata la sua casa e i suoi amici, sua madre spinse la giovanissima ragazza a partecipare al famoso concorso di bellezza. Da quel momento, la sua vita è fortemente cambiata. Non soltanto in quell’occasione ebbe la possibilità di classificarsi al secondo posto e di accaparrarsi la fascia di Miss Cinema, ma ha dato inizio ad una carriera piuttosto impressionante. Oggi è amatissima e una conduttrice più che di successo, ve lo assicuriamo. Siete riusciti a riconoscerla? Guardatela con attenzione!

Il 1989 ha sancito l’inizio della sua carriera, ma l’avete riconosciuta? È proprio la famosa conduttrice

Sono davvero tantissime le donne dello spettacolo che hanno mosso i primi passi in questo mondo grazie a Miss Italia. Ne è l’esempio lampante Miriam Leone, che dopo la sua vittoria al concorso è diventata un’amatissima conduttrice. Ma anche la protagonista di questo nostro articolo.

Era esattamente il 1989 quando, ad appena 17 anni, la giovanissima prendeva parte al famoso concorso di Salsomaggiore Terme e conquistava tutti con la sua straordinaria bellezza. Da quel momento, sono trascorsi 33 anni, ma la seconda classificata di Miss Italia e detentrice della fascia di Miss Cinema di quell’anno è diventata un volto amatissimo della televisione italiana. Ad oggi, è la conduttrice di un famoso programma del mezzogiorno e vanta di un successo davvero impressionante. Di chi stiamo parlando esattamente? Semplice: Anna Falchi!

È proprio con Miss Italia, quindi, che Anna Falchi ha compiuto il suo esordio in tv. Da lì, tutto è storia! L’avevate riconosciuta?