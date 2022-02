Fabrizio Moro al Festival di Sanremo nel 2007: allora era giovanissimo, com’è cambiato

Fabrizio Moro era giovanissimo quando ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2007: ricordate com’era allora?

Fabrizio Moro, pseudonimo di Fabrizio Mobrici, è un cantautore e un musicista molto amato. L’abbiamo visto alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, dove ha portato il brano Sei Tu. L’artista si è classificato al dodicesimo posto. Ma nella serata finale ha ottenuto un importante premio.

Moro si è aggiudicato il Premio al miglior Testo Sergio Bardotti. Nel 2018, il cantautore aveva partecipato alla kermesse insieme a Ermal Meta. All’Ariston hanno cantato il brano Non mi avete fatto niente e hanno trionfato tra l’acclamazione del pubblico. La prima volta del cantautore al Festival risale al 2000. Allora Moro era giovanissimo e ha partecipato nella sezione Giovani. Ma ricordate quando, sempre nella sezione Giovani, ha trionfato nel 2007 con il brano Pensa? Vi mostriamo uno scatto di com’era.

Com’era Fabrizio Moro al Festival di Sanremo nel 2007: allora era giovanissimo

L’abbiamo visto alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston Fabrizio Moro ci ha emozionato con il brano Sei tu. Il testo è meraviglioso e accompagnato da una voce così potente come la sua, non poteva non essere un capolavoro.

A Sanremo 2022 si è classificato al dodicesimo posto ma si è aggiudicato il Premio al Miglior testo Sergio Bardotti. Moro dall’inizio della sua carriera ha partecipato diverse volte alla kermesse musicale, la primissima volta risale al 2000, nella sezione Giovani. Nel 2018 l’ha vinto insieme a Ermal Meta, quando hanno portato il brano Non mi avete fatto niente, facendo esplodere il palco. Sono andati così di diritto all’Eurovison Song Contest e si sono posizionati al quinto posto. Ma anche nel 2007 ha trionfato, questa volta nella sezione Giovani, con il brano oggi famosissimo Pensa: ricordate com’era allora?

Questo è uno scatto di Fabrizio Moro risalente al 2007, mentre si trovava sul palco dell’Ariston e cantava il brano Pensa. Allora era giovanissimo, aveva i capelli molto più lunghi e vestiva con uno stile di poco diverso da oggi. Così, l’avreste riconosciuto? Il cantautore in quell’occasione ha vinto in questa categoria e si è anche aggiudicato il premio Mia Martini della Critica.