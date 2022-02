Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi pronti per Temptation Island? Lei risponde così alla possibilità di partecipare al docu reality di Canale 5.

L’amore è nell’aria nella casa del GF Vip 6! Nel corso della sesta edizione del reality show, infatti, sono nate numerosissime storie d’amore, da Lulù e Manuel a Miriana e Biagio. Senza dimenticare loro, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Una storia iniziata gradatamente: il napoletano ha saputo aspettare i tempi dell’ex professoressa de L’Eredità e, alla fine, ha conquistato il suo cuore.

Entrambi fuori dalla casa adesso, Gianmaria e Federica si godono la loro storia e, sui social, si mostrano più uniti e complici che mai. Decideranno di mettere alla prova i loro sentimenti del famoso docu reality dedicato alle coppie Temptation Island? A rispondere è stata proprio la bellissima modella, nel corso di un’intervista di coppia a Superguida Tv. Ecco cosa ha rivelato.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi testeranno il loro amore a Temptation Island?

Discreti e riservati, Gianmaria e Federica hanno vissuto la loro storia al GF Vip in punta di piedi. Ma i fan erano certi: tra loro è nato qualcosa di speciale in quella casa! Ed avevano ragione: anche fuori dal programma, i due si mostrano più complici che mai, felici di continuare la loro frequentazione. Una frequentazione iniziata dopo la rottura tra Gianmaria e Sophie Codegoni, che ha scelto di chiudere con il napoletano per intraprendere una conoscenza con Alessandro Basciano. Per Gianmaria, ora, esiste solo Federica, con la quale ha dichiarato di aver vissuto quasi un amore a prima vista.

I due non si sono separati un attimo dopo l’uscita della casa e stanno già pensando alla convivenza. Parteciperebbero a Temptation Island per testare il loro amore? Su questo Federica è stata chiara. Alla modella piacerebbe partecipare ad un altro reality, come L’Isola dei Famosi, che definisce più dinamico rispetto al GF Vip, ma non andrebbe mai sull’isola delle tentazioni. “No, assolutamente no. Il mio privato vorrei che rimanesse tale e pertanto meglio tenere fuori certe dinamiche dalla televisione“, sono le parole di Federica a SuperGuida Tv in merito alla partecipazione a Temptation Island.

Non possiamo che augurare a questa meravigliosa coppia tutta la felicità che meritano. A voi piacerebbe rivederli in tv?