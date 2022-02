Giovanna Civitillo, perchè era vestita di giallo a Sanremo? È stata proprio lei a svelarlo

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2022, Giovanna Civitillo era vestita di giallo, ma sapete per quale motivo? È stata lei a svelarlo

Sul palco il marito intratteneva il pubblico con la sua professionalità, lei in prima fila all’Ariston colpiva l’attenzione dello spettatore con il suo vestito giallo quasi accecante. Ma sapete per quale motivo ha deciso di indossarlo? È stata proprio lei a svelarlo. Se siete curiosi di sapere il motivo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Perchè Giovanna Civitillo era vestita di giallo a Sanremo 2022?

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977, ha 44 anni ed è la moglie di Amadeus, famoso conduttore televisivo. Prima di essere la moglie di Amadeus, però, Giovanna è stata ballerina, sin da piccola infatti ha coltivato la passione per la danza, e di recente ha indossato anche i panni di conduttrice televisiva.

La sua carriera è iniziata nel 1996, quando ha figurato in alcuni programmi televisivi come “Fantastica italiana”, “Carràmba! Che sorpresa”, “Beato tra le donne”, “Domenica in”. Ha raggiunto l’apice del successo nel 2002, quando è entrata nel cast de “L’eredità”, quiz televisivo condotto proprio da Amadeus.

Dopo la fine dell’esperienza a “L’eredità”, ha partecipato a “I raccomandati”, ad “Avanti un altro”, “Detto Fatto” e “Lo Zecchino d’Oro”. Quando il marito è stato scelto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Giovanna è stata scelta da “La vita in diretta” come inviata del programma per la settimana in cui si svolge il festival. Nel 2021, invece, è stata conduttrice del “Primafestival”.

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2022, la Civitillo ovviamente era seduta in prima fila ed ha colpito l’attenzione del pubblico con un vestito color giallo quasi accecante. A distanza di qualche settimana, la moglie di Amadeus ha finalmente svelato per quale motivo ha scelto di indossare un vestito proprio di quel coloro.

La Civitillo ha scelto quell’outfit per Amadeus. Entrambi, infatti, amano le mimose e i girasoli, il cui colore è proprio il giallo acceso, ed inoltre il presentatore è daltonico e per questo motivo la moglie ha trovato un espediente originale per far sì che il marito la riconoscesse tra la folla della platea.