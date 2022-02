Il caso ‘misterioso’ di Ronen a La dottoressa Pimple Popper: non si era mai visto nulla di simile, davvero impressionante.

Se fino a questo momento abbiamo pensato di aver visto di tutto nello studio della dottoressa Pimple Popper, ci sbagliavamo di grosso! Il caso di Ronen, infatti, è apparso sin da subito piuttosto ‘misterioso’. Ed ha fatto sobbalzare la stessa Sandra Lee. Scopriamo insieme cos’è successo.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, l’incubo di Tahj è iniziato a solo 18 anni: “Sento dei dolori lancinanti”

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Ronen ha raccontato di avere una protuberanza gigante sul ginocchio da quando aveva soltanto 12 anni. “Non so come mi sia venuta”, ha detto. Spiegando che, proprio negli ultimi mesi, l’enorme massa è aumentata sempre di più fino a raggiungere delle dimensioni notevoli. E che gli rendevano impossibile lo svolgimento delle semplici azioni quotidiane. Sia chiaro: non si tratta di una semplice protuberanza che abbiamo potuto conoscere nel corso di questi mesi, ma di qualcosa di molto di più, tanto che la stessa dottoressa Lee non sapeva assolutamente cosa pensare. “Non avevo mai visto una protuberanza così grossa in quel posto”, ha detto la dermatologa.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, l’incredibile dramma di Tyler: scoperta choc durante l’intervento

Il caso ‘misterioso’ di Ronen a La dottoressa Pimple Popper: clamoroso!

Quando Ronen si è presentato nello studio della dottoressa Lee ed appena vista la situazione, la dermatologa ha ipotizzato due strade: quella protuberanza o era un’enorme cisti, cresciuta in un posto piuttosto ‘anomalo’ rispetto al previsto, o era un lipoma. In ogni caso, per quanto fosse ‘misterioso’, non si trattava affatto di qualcosa di grave. “Mi piace il mistero. Devo capire cosa fare. Non so cosa sia e questo mi preoccupa”, ha detto la dottoressa Pimple Popper.

Leggi anche –> La dottoressa Pimple Popper, Melissa: immagini sconvolgenti, mai visto nulla di simile prima d’ora

Per capire meglio di che cosa si trattava, la dottoressa Pimple Popper ha ritenuto necessario incidere la protuberanza e far uscire tutto il materiale presente al suo interno. Una volta fatto questo, la diagnosi è stata confermata: si tratta di cisti. Certo, la più grande vista fino a quel momento, ma non era altro che cisti. Durante l’operazione, purtroppo, non sono mancate complicazioni. La cisti, infatti, era talmente grossa che la sua sacca era davvero difficile da strappare senza far sentire dolore a Ronen. Tuttavia, tutto è andato per il meglio.

Dopo un mese e mezzo dal suo intervento, Ronen è ritornato dalla dottoressa Pimple Popper e non ha perso occasione di ribadire quanto la sua vita sia cambiata grazie a lei.