LDA è uno degli attuali talenti della scuola di Amici, ma l’avete mai visto da bambino? Spunta un suo vecchio video: quanta dolcezza!

Il percorso di LDA nella scuola di Amici, bisogna ammetterlo, è davvero sensazionale! Entrato a far parte del talent di Maria De Filippi a partire dalla sua primissima puntata, il giovane cantante napoletano ha saputo ampiamente dimostrare la sua passione per la musica. E il suo incredibile talento.

Che sia sulle cover, sulle barre e, come abbiamo potuto constatare in queste ultime settimane, su testi in inglese, il giovane Luca D’Alessio si è sempre messo in gioco. Ed ha saputo ottenere dei risultati davvero impressionanti. Quello che, però, adesso noi vi chiediamo è: l’avete mai visto da bambino? Oggi Luca si mostra così, ma com’era da piccolino? Spulciando con attenzione il profilo Instagram di suo padre, che proprio recentemente ha condiviso un annuncio pazzesco, siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio video. Siete pronti a vederlo anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, dobbiamo dirvelo, la dolcezza è davvero impressionante.

LDA da bambino, l’avete mai visto? Questo vecchio video vi scioglierà

È tra le voci più apprezzate di questa ventunesima edizione di Amici, LDA. Giovanissimo, ma con un talento davvero impressionante, Luca D’Alessio sta ampiamente dimostrando di avere tutte le carte in regola per aggiudicarsi non solo la fase serale, ma anche la vittoria. Sarà proprio lui il vincitore di questa edizione? Al momento, è ancora tutto da scoprire!

Spulciando con attenzione il profilo Instagram del suo papà, siamo riusciti a rintracciare un dolcissimo video di LDA da bambino. Luca viene ripreso proprio mentre canta. E il suo papà, come recita la didascalia scritta a suo corredo, è davvero orgoglioso di lui. Quello che, però, noi non abbiamo potuto fare a meno di notare è un unico dettaglio: oltre al fatto che la musica Luca ce l’ha proprio nel sangue, si vede chiaramente che non è affatto cambiato nel corso degli anni. Oggi è un ragazzo maturo e all’inizio della sua incredibile carriera, qui invece è solo un bambino, per il resto è completamente identico. Eccolo qui:

Davvero dolcissimo, vero?