Leonardo Pieraccioni, primi scatti social con la fidanzata: chi è lei e quanti anni di differenza hanno

Leonardo Pieraccioni e la fidanzata escono allo scoperto sui social con alcune foto che li ritraggono insieme: conosciamola meglio!

Dopo la fine dell’importante relazione con Laura Torrisi, madre di sua figlia Martina, il famoso regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni ha ritrovato l’amore accanto ad un’altra compagna.

Con lei forma una coppia orami dal 2018, come mostravano alcuni scatti rubati dai paparazzi, ma i primi scatti social arrivano solo ora: lei è Teresa Magni, toscana come Pieraccioni, e sul suo profilo Instagram ha pubblicato un paio di tenerissime foto in cui appaiono insieme.

Nella prima, in verità, non c’erano elementi per poter essere sicuri che fossero una coppia, ma la seconda è piuttosto chiara: nella didascalia a corredo del loro selfie, Teresa ha infatti messo un cuoricino rosso.

Innumerevoli i commenti ed i like ricevuti, tra cui spicca quello dell’amatissimo conduttore Carlo Conti, da decenni legato al regista da un’amicizia fraterna. Ma chi è Teresa? Conosciamola meglio!

Chi è la fidanzata di Leonardo Pieraccioni: ecco cosa sappiamo su di lei

Nata a Firenze nel 1981, Teresa Magni ha 16 anni in meno di Pieraccioni. In base alle informazioni che si trovano sul web, la sua professione dovrebbe essere quella di hairstylist, fatto sta che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Proprio come Leonardo, anche lei ha una figlia, Anna, avuta da una precedente relazione. L’incontro con Teresa è stato molto importante per l’artista toscano che è stato legato fino al 2014 alla Torrisi con cui ha conservato un buon rapporto. Dopo la fine della loro storia, non è stato semplice per lui innamorarsi di nuovo, ma ora tutto è cambiato ed ha ritrovato la gioia dell’amore.

Molti hanno menzionato un’ipotetica somiglianza tra Teresa e Laura, secondo voi si tratta solo di suggestione o effettivamente le due hanno qualcosa di simile esteriormente?