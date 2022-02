La nuova edizione di Matrimonio a prima vista parte il 16 febbraio su Real Time, nel frattempo, scopriamo chi sono Cristina e Mattia.

La settima edizione di Matrimonio a prima vista si è conclusa pochi mesi fa e adesso siamo già pronti ad immergerci nella conoscenza di nuove coppie. Il format ha avuto negli anni passati un successo molto forte, i telespettatori si lasciano trasportare dal percorso dei protagonisti.

Nella precedente edizione solo una coppia ha deciso di restare insieme, stiamo parlando di Sergio e Jessica. Alla scelta finale le parole d’amore non sono mancate e dopo un mese, li abbiamo visti insieme dichiarare i loro sentimenti. Ma adesso sta per partire l’ottava edizione, chi sono le coppie? Gli esperti hanno messo insieme Antonio e Giorgia, Cristina e Mattia e Gianluca con Giorgia. Adesso scopriremo qualcosa in più su Cristina e Mattia.

Matrimonio a prima vista 8, chi sono Cristina e Mattia: età, dove sono nati, lavoro e hobby

L’ottava edizione di Matrimonio a prima vista parte il 16 febbraio su Real Time. I tre esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto hanno scelto le coppie che saranno protagoniste del format. Adesso scopriremo chi sono Cristina e Mattia.

Cristina ha circa 30 anni, vive nella provincia di Brescia e nella vita è un’aspirante personal trainer. Ha due grandi passioni, i viaggi e lo sport e appena può parte anche da sola. Pratica pole dance, kickboxing ed ovviamente va spesso in palestra. Si definisce una persona solare, che ride sempre anche nelle situazioni meno opportune. Si dice sensibile e un po’ egoista, perchè mette al primo posto se stessa e non gli altri, in alcune situazioni. I suoi genitori non ci sono più e lei non si è data per vinta e ha cercato di cavarsela da sola: “Tutto quello che è successo mi ha reso la persona che sono. In questo momento la mia famiglia sono le mie amiche e il mio cagnolino”. Cristina si ritiene felice ma le manca qualcosa, lo troverà in Mattia?

Mattia ha 34 anni ed è di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza. Lavora nell’azienda di famiglia e si occupa di commercio di gas. Il futuro sposo dice che ha una grande voglia di innamorarsi, ma sta anche bene da solo. Non ha specifici hobby. “Vivo la vita come fosse un videogioco, metti la tua monetina e hai la tua partita, quindi uno può decidere di fare la partita molto tranquilla senza grandi emozioni e andare sul sicuro, c’è chi si gioca il tutto per tutto e c’è chi come me spera di essere più equilibrato e avere un po’ tutto”. Per Mattia la famiglia è un porto sicuro, ha un ottimo rapporto sia con i genitori sia con il fratello.

Mattia e Cristina sono una delle coppie di Matrimonio a prima vista 8, cosa succederà tra di loro?