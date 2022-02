Nunzia De Girolamo, qual è il suo titolo di studio: cosa faceva prima di esordire in televisione

Sapete qual è il titolo di studio di Nunzia De Girolamo? Ecco cosa faceva prima di esordire nel piccolo schermo

È stata deputata per due legislature, ma oggi ha cambiato vita: da tempo, infatti, è divenuta un personaggio televisivo, oltre che una stimata conduttrice. Ma cosa faceva ancor prima di esordire in politica e poi nel piccolo schermo? In questo articolo vi sveliamo qual è stata la carriera della De Girolamo.

Qual è il titolo di studio di Nunzia De Girolamo

Nunzia De Girolamo è nata a Benevento il 10 ottobre 1975. Ha 46 anni ed è stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII. Dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta.

In seguito all’addio alla politica, da luglio 2018 ha curato una rubrica sul quotidiano £Il Tempo” dal titolo “Nunzia Vobis” e una rubrica settimanale sul quotidiano “Libero” dal titolo “Piazza del Popolo”. Dal settembre dello stesso anno fino al 2021, ha collaborato come opinionista e inviata a “Non è l’Arena”, programma di LA7 condotto da Massimo Giletti.

Nel marzo 2019 ha partecipato come concorrente alla quattordicesima edizione del talent show “Ballando con le stelle”, gareggiando in coppia con il ballerino professionista Raimondo Todaro. Nel settembre dello stesso anno ha partecipato anche al programma “Stasera tutto è possibile”, in onda su Rai 2.

Nel febbraio 2021 ha finalmente debuttato come conduttrice su Rai 1 con il programma di attualità “Ciao Maschio“. Attualmente svolge anche il ruolo di opinionista in vari talk show, come “La vita in diretta”, “Stasera Italia” e “Piazzapulita”.

Ma cosa faceva prima dell’esordio in politica e prima ancora di arrivare in televisione? La De Girolamo si è diplomata presso il liceo classico Pietro Giannone di Benevento ed in seguito si è iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Conseguita la laurea, ha intrapreso la carriera forense, occupandosi di diritto civile, diritto del lavoro, diritto commerciale e bancario. Contemporaneamente alla pratica forense, ha collaborato con l’Università degli Studi del Sannio e con l’Università degli Studi del Molise.