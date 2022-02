Opere d’arte e una terrazza pazzesca: ecco com’è fatta la favolosa casa di Michelle Hunziker

Scopriamo le meraviglie della casa di Michelle Hunziker: sapete che l’abitazione della biondissima conduttrice è un vero incanto?

Stabilitasi in Italia sin da giovanissima, la bella Michelle Hunziker vive attualmente in una mega villa a Bergamo insieme alla famiglia. Legata fino a poco tempo fa a Tomaso Trussardi, con lei vivono le loro figlie Sole e Celeste e Aurora, nata dal matrimonio con l’ex marito Eros Ramazzotti.

Attivissima sui social, Michelle è solita condividere con i fan foto e video divertenti della sua quotidianità. Proprio grazie a questi post, è possibile curiosare sui particolari più notevoli della sua splendida dimora.

Un concentrato di eleganza dove non manca però un’atmosfera familiare: si tratta di una villa su più piani in cui nella zona giorno troviamo doppio salone, sala da pranzo e cucina.

Com’è la casa di Michelle Hunziker: i dettagli più incantevoli

Si nota subito il contrasto tra il parquet scuro e il bianco dei divani. In molti angoli sono esposti dei quadri dai colori sgargianti che vivacizzano l’ambiente e contribuiscono ad aumentarne la luminosità.

Qui, ad esempio, è impossibile non restare colpiti dall’enorme dipinto su parete bianca, dietro il mega divano verde.

Con la sua solarità, la Hunziker condivide spesso video ironici dove si mostra in cucina, in cantina o sulla vasta terrazza piena di piante meravigliose dove spesso fa colazione appena sveglia.

Insomma, la casa dove vive Michelle rispecchia appieno la sua personalità: frizzante, vivace ma con un’eleganza innata che la rende una delle donne più amate della tv.

Michelle tornerà in onda su Canale 5 a metà febbraio con un nuovo programma intitolato Michelle Impossible, e i questi giorni stanno trasmettendo in tv il promo: avete visto che ospiti stellari? Un motivo in più per non perdetevela!