Sapete perchè Amadeus e Giovanna hanno un profilo di coppia? E’ lei stessa a svelarlo

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno un profilo di coppia su instagram: a spiegare il motivo è proprio lei.

Per il terzo anno consecutivo Amadeus è stato al timone del Festival di Sanremo. Il conduttore ha portato la kermesse al successo e ovviamente questo si deve anche alla bellezza delle voci presenti in gara. Pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in questi anni ha condotto numerose trasmissioni e altrettante ne conduce oggi.

L’esordio arriva negli anni ottanta a Radio Deejay, dove lavora in qualità di DJ. Successivamente, a partire dagli anni novanta, la sua vita ha una svolta importante e si afferma come conduttore. Sappiamo che Amadeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino. I due hanno avuto una figlia, Alice, nata nel 1997. Durante la conduzione del programma L’eredità ha conosciuto la ballerina Giovanna Civitillo e si sono sposati nel 2009, stesso anno di nascita del figlio Josè. Tutti sapranno che il conduttore e Giovanna hanno un profilo di coppia: sapete il motivo?

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno un profilo di coppia: sapete il motivo?

Amadeus e Giovanna Civitillo sono insieme da tantissimi anni. Si sono conosciuti a L’Eredità, quando la donna era una ballerina del programma. E’ scattato l’amore e da allora non si sono più separati.

Nel 2009 è nato il figlio Jose e sempre in questo anno si sono sposati con rito civile. Dopo che il conduttore ha ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio, l’11 luglio 2019 si sono sposati in chiesa a Roma. In molti sapranno che su instagram hanno un profilo in comune, ovvero di coppia: ma per caso sapete il motivo di questa scelta?

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Giovanna ha spiegato il perchè: “Questa cosa colpisce, ma è semplice. Ama non è social, non ha Twitter, non ha Facebook e neanche io, per evitare gli hater. Quando è cominciato il fenomeno Instagram, mi chiedevano: mi fai un tag? Così è nato Giovanna Civitillo & Amadeus. Non controllo lui, lui non controlla me, è un profilo di coppia. Mi piace”. Ecco, questa è la motivazione. A quanto pare, Amadeus non è molto social, e l’idea di creare un profilo insieme è nata per caso.