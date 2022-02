Nonostante i 20 anni di differenza, il loro matrimonio ha saputo incantare tutti: cos’è successo a David ed Annie dopo 90 giorni per innamorarsi.

Un programma tanto sorprendente quanto completamente nuovo per i nostri canali. Stiamo parlando proprio di 90 giorni per innamorarsi.

In onda su Real Time, la trasmissione racconta le avventure di una coppia di fidanzati che hanno a disposizione circa 90 giorni di tempo per decidere se continuare a stare insieme e, quindi, sposarsi, oppure no. Fin qui tutto bene, potremmo dire. In realtà, però, c’è una novità davvero pazzesca: la coppia di giovani, infatti, intrattiene una classica relazione a distanza. Uno di loro, infatti, proviene dagli Stati Uniti e l’altro, invece, da un altro paese. Quando entrambi decidono di prendere parte al programma, infatti, uno di loro otterrà un visto. E durante tutta la durata di esso, che corrisponde appunto a 90 giorni, dovranno decidere di organizzare le nozze. Cosa succede, però, subito dopo il loro matrimonio? È questa, diciamoci la verità, la parte del programma. Scopriamo insieme a questo punto se Annie e David stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi.

Annie e David stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi? Cos’è successo dopo le nozze

La storia di Annie e David a 90 giorni per innamorarsi è stata davvero emozionante. Sebbene con più di 20 anni di differenza, infatti, i due hanno scelto di sposarsi. E di iniziare una splendida vita insieme. Quello che, però, ad oggi in molti si chiedono è: stanno ancora insieme? Sono trascorsi diversi anni da quando, per la prima volta in assoluto, la loro storia è stata raccontata nel programma di Real Time, ma cosa sappiamo adesso sul loro conto? Sono trascorsi anni dal loro matrimonio, ma in moltissimi si chiedono se siano ancora insieme oppure no? Ecco cosa occorre sapere.

Siamo riusciti a rintracciare sia Annie che David su Instagram. Ed abbiamo scoperto che, a distanza di anni dal loro si, i due continuano a vivere una splendida storia d’amore. I loro profili social, infatti, pullulano di scatti di coppia. E tutti non fanno altro che sottolineare il loro legame.

Sono davvero bellissimi, vero?