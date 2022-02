Uomini e Donne, chi è Daniela: età, lavoro, Instagram e curiosità sulla dama del Trono Over, protagonista della trasmissione di Maria De Filippi.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che ogni giorno seguono con passione le vicende del trono Classico e trono Over. A proposito di quest’ultimo, tra le protagoniste di questa stagione c’è anche lei, Daniela.

Non è un bel periodo per lei: nel corso dell’ultima puntata abbiamo visto tutta la sua delusione per la fine della conoscenza col cavaliere Giovanni. In attesa di scoprire se riuscirà a trovare l’amore nello studio di Canale 5 conosciamola meglio!

LEGGI ANCHE —->“Il mio ingresso a Uomini e Donne”: Gemma Galgani condivide la foto ricordo, era il 2010

Daniela è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne: cosa sappiamo di lei

Daniela è una delle protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. La dama è originaria di Avellino e, come si legge sul suo canale Facebook, è istruttrice di Fitness. Il suo canale Instagram è privato, ma sui social potrete trovarla col suo nome e cognome, Daniela Manganaro. Di lei non sappiamo molto altro, ma impareremo senz’altro a conoscerla nel corso delle puntate.

L’avventura di Daniela a Uomini e Donne non è iniziata nel migliore dei modi. Ha conosciuto inizialmente Biagio Di Maro, ma tra i due la frequentazione non ha avuto lieto fine. Lo stesso è accaduto con Giovanni, a cui Daniela era particolarmente legata: nel corso dell’ultima puntata la dama non ha trattenuto le lacrime, molto delusa dal comportamento del cavaliere. Giovanni ha deciso di chiudere la storia con Daniela attraverso un messaggio, con il quale ha annullato il loro incontro.

LEGGI ANCHE —->È stato uno dei tronisti più corteggiati di Uomini e Donne: dopo l’addio alla tv ha cambiato vita

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se Daniela riuscirà a trovare la persona giusta proprio nello studio di Uomini e Donne. Noi glielo auguriamo! Appuntamento dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 14 e 45.