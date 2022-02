Uomini e Donne, “Diventeremo genitori”: arriva il magnifico annuncio della coppia, in attesa del primo bebé.

“Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme ( che non sono state poche) questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felici rendervi partecipi”. Con queste parole, una delle coppie più unite ed amate del momento ha annunciato una meravigliosa notizia: diventeranno presto genitori!

Attraverso un post su Instagram, i futuri genitori hanno condiviso le immagini dell’ecografia e il test di gravidanza positivo: il sesso del nascituro non è stato ancora reso noto, ma sappiamo che il piccolo arriverà tra 5 mesi. Curiosi di scoprire chi è questa magnifica coppia? Lui è stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne!

“Diventeremo genitori”: l’ex tronista di Uomini e Donne sarà papà per la prima volta

“Non possiamo spiegarvi a parole il vortice di sentimenti e momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi, continuiamo in una nuvola di felicità, ci sentiamo davvero fortunati”. Parole piene di gioia, quelle di Fabio Colloricchio e Violeta Mangrigan, che stanno per diventare genitori per la prima volta!

I due si sono conosciuti nel 2019, durante la partecipazione a Superviventes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. Da quel momento non si sono più separati, vivendo una storia d’amore intensa. Che ben presto sarà arricchita dalla presenza del loro piccolo/a, che nascerà tra cinque mesi, come hanno annunciato nel post sui social.

In Italia, Fabio è diventato famoso grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, dove è stato prima corteggiatore di Teresa Cilia e poi tronista: in trasmissione ha conosciuto Nicole Mazzocato, che ha scelto nel 2015 con cui ha vissuto un’importante storia d’amore, durata circa quattro anni.

Il post condiviso da Fabio e Violeta è stato invaso dai likes e i messaggi di amici e fan, super felici per la notizia. Non possiamo che unirci a loro, e mandare ai futuri genitori i nostri migliori auguri di cuore.