Vi ricordate queste due gemelle a Non è la Rai? Come sono cambiate e cosa fanno ora

Dove sono finite le gemelle Costanzo di Non è la Rai: dopo oltre 26 anni, il cambiamento vi lascerà sbalorditi, difficile riconoscerle.

Nonostante molte delle ragazze di Non è la Rai abbiamo proseguito la carriera artistica anche dopo la fine del programma (vedi Sabrina Impacciatore, Ambra Angiolini, Miriana Trevisan, Antonella Elia, Laura Freddi e tantissime altre), alcune si sono un po’ eclissate dalla tv. Chi per scelta, chi per circostanze, ma di loro è comunque impossibile dimenticarsi.

Leggi anche——>>>Da Non è la Rai a Miss Italia, la riconoscete? Com’è diventata oggi e che cosa fa

E’ il caso ad esempio delle gemelline Eleonora e Nicoletta Costanzo, lontane da anni dal piccolo schermo, ma rimaste nel cuore dei fan più affezionati alla storica trasmissione.

Con il loro caschetto biondo e pieno di ricci, ci hanno fatto ballare e divertire con le loro esibizioni sul palco più amato dai teenager degli anni ’90, ricordate? All’epoca solo adolescenti, ma con una grinta e una vitalità davvero travolgenti.

Scopriamo come sono adesso e a cosa si dedicano a distanza di quasi trent’anni da quella magica esperienza!

Erano le gemelle di Non è la Rai: oggi le ritroviamo così, che trasformazione!

Eleonora e Nicoletta oggi vivono la loro vita lontane dalle luci della ribalta e si sono costruite un avvenire nel mondo della moda.

Leggi anche——>>>Era tra le più belle e giovani di Non è la Rai: avete visto com’è diventata oggi? Parliamo di ben 18 anni fa

Hanno infatti aperto due negozi d’abbigliamento a Roma: “Siamo sempre state affascinate dal mondo della moda, volevamo anche creare una nostra linea di abbigliamento e se non lo abbiamo fatto è stato solo per pigrizia e perché anche questo sta cominciando ad essere fatto un po’ da tutti, invece noi vorremmo farlo in modo professionale”, avevano raccontato tempo fa in un’intervista al TgCom.

Come si nota dagli scatti Instagram che entrambe pubblicano sul profilo comune, le due sono cambiate tantissimo dai tempi del programma di Boncompagni. Capelli lisci, lunghi e scuri, lineamenti sicuramente più maturi, ma c’è da ammettere che sono sbocciate in modo meraviglioso, non trovate anche voi?

Leggi anche——>>>Ha brillato nello studio del GF Vip, ma ricordate com’era ai tempi di Non è la rai? Stiamo parlando di quasi 30 anni fa

Bellissime, c’è poco da dire!