È stata una voce amatissima di Amici nel 2007, la ricordate? In tantissimi si chiedono come sia la sua vita oggi lontano dai riflettori.

Chi sarà secondo voi il vincitore di questa ventunesima edizione di Amici? A partire dai cantanti fino ai ballerini, la classe di quest’anno del famoso programma di Maria De Filippi sta regalando dei talenti davvero impressionanti al suo amatissimo pubblico.

Leggi anche –> Quasi vent’anni fa era nella classe di canto di Amici 2: oggi lo ritroviamo così, sapete cosa fa?

In attesa di poter scoprire chi raggiungerà la fase finale del programma e, soprattutto, chi si aggiudicherà la vittoria finale, abbiamo ravvolto un po’ il nastro di Amici. E ci sono venuti in mente concorrenti che, nel corso delle loro edizioni, hanno saputo lasciare un vero e proprio segno. Tra questi, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lei: voce amatissima di Amici nel 2007. Quell’edizione del programma, come in molti ricorderanno, ha visto trionfare un giovanissimo Marco Carta. Oltre a lui, però, ci sono stati tantissimi altri talenti che hanno saputo catturare l’attenzione su di sé. Parliamo, ad esempio, di Roberta Bonanno, che è stata la protagonista di una recentissima edizione di Tale e quale show, ma anche di lei: Cassandra De Rosa. Com’è la sua vita oggi? Sono trascorsi 15 anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è la sua vita lontana dalla tv?

Leggi anche –> Lo ricordate tra i cantanti della seconda edizione di Amici? Cos’è successo dopo il programma e com’è oggi, incredibile

È stata una voce amatissima di Amici nel 2007, ma che fine ha fatto oggi?

Tra i tantissimi volti che si sono alternati tra i banchi della scuola di Amici, quello di Cassandra De Rosa difficilmente può essere dimenticato. Voce amatissima dell’edizione del talent nel lontano 2007, la giovanissima cantante fiorentina ha saputo conquistare tutti. E, seppure non sia riuscita ad aggiudicarsi la vittoria, a mantenere un posto nel cuore di tutti i suoi ammiratori. È proprio per questo motivo che oggi, a distanza di ben 15 anni dalla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, in tantissimi si chiedono che fine abbia fatto.

Leggi anche –> È stato il primo ballerino di latino della scuola di Amici, lo ricordate? Com’è la sua vita oggi dopo la vittoria

A differenza di alcuni suoi ‘colleghi’, sembrerebbe che Cassandra abbia detto definitivamente detto ‘addio’ al mondo della tv. Nonostante questo, però, continua a perseguire la sua passione per la musica. Il suo profilo Instagram, infatti, è ricco di scatti che la ritraggono mentre canta. Com’è cambiata, invece? Guardate un po’qui:

Che sia piccolissima oppure una splendida donna, Cassandrà è sempre splendida. Cosa ne pensate?