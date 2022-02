William e Kate potrebbero cambiare casa e trasferirsi nel ‘castello dimenticato’: conoscete la sua affascinante storia?

William e Kate sarebbero prossimi al trasloco: la nuova casa dei duchi di Cambridge potrebbe essere un castello molto, molto particolare.

Come tutti sanno, le residenze della Royal Family sono molteplici: la stessa Regina Elisabetta, ad esempio, è solita spostarsi da Windsor in occasione delle festività natalizie e trascorrerle a Sandringham House.

Finora William e Kate hanno vissuto con i figli a Londra, nell’appartamento 1A di Kensington Palace. Solo per un periodo si erano trasferiti ad Anmer Hall, nel Norfolk, ma dal 2017 risiedono stabilmente nella capitale. Ebbene, a quanto pare, prossimamente la coppia potrebbe trasferirsi altrove.

La scelta della nuova casa sarebbe ricaduta sul cosiddetto ‘castello dimenticato’, il cui nome vero è Fort Belvedere. Ubicato sempre a Londra, in luogo isolato ed immerso nel verde, ha una storia davvero interessante!

Fort Belvedere probabile nuova casa di William e Kate: cosa accadde in quel castello

Nonostante la maggiore riservatezza offerta dalla dimora, il ‘castello dimenticato’ offrirebbe il vantaggio di garantire comunque buoni collegamenti con Londra. Per i duchi di Cambridge si tratta di un dettaglio indispensabile visto che la scuola frequentata dai loro bambini (George, Charlotte e Louis) si trova nella capitale inglese.

Allo stesso tempo, i piccoli potrebbero godere di grandi spazi all’aperto e ciò non è da sottovalutare. Inoltre, la località è ricca di fascino per ciò che vi accadde qualche secolo fa.

Non tutti sanno che il maniero conserva le memorie di una vicenda storica di grande fascino. Si tratta di un edificio del Settecento e per un ventennio fu la dimora di Edoardo VIII e di sua moglie Wallis Simpson.

Un’unione mal vista a quell’epoca, dal momento che lei non era una nobile ed era già stata sposata due volte. Per amore, il re rinunciò al trono abdicando in favore del fratello (padre di Elisabetta II) proprio a Fort Belvedere.

Cosa ve ne pare? Niente male, vero?