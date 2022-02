Amici 21, arriva un clamoroso indizio sul serale: ci sarà anche lui? Cosa sappiamo sulla fase serale del talent show di Canale 5.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 21! Come ogni anno, la fase finale del talent show di Canale 5 andrà in onda in prima serata, di sabato sera. Al momento la data ufficiale non è stata annunciata, ma si partirà sicuramente a marzo: tra le date più gettonate c’è quella del 19 marzo. Di certo, Amici partirà dopo la fine di C’è posta per te. Ma cosa sappiamo del serale?

Nella puntata di ieri sono stati annunciati i primi quattro allievi che accederanno al serale, Sissi, Alex, Michele e Dario. E, nelle scorse ore, è emerso un altro importante dettaglio sui social, che riguarda proprio il serale della 21 esima edizione dello show. Scopriamo di cosa si tratta!

Amici 21, l’indizio sul serale: sarà lui il direttore artistico?

Siete pronti per il serale di Amici 21? Manca circa un mese all’inizio e tutto fa pensare che sarà uno spettacolo straordinario. In attesa di scoprire chi saranno gli allievi che conquisteranno la tanto desiderate felpa color oro, c’è un indizio che riguarda il direttore artistico di questa edizione! Un indizio che proviene da Instagram: Stephane Jarny, il coreografo che ha vestito il ruolo di direttore artistico lo scorso anno, ha condiviso una storia piuttosto eloquente! Uno scatto direttamente dall’Aeroporto di Fiumicino, con la scritta “Amici arrivo!”.

A quanto pare, quindi, sarà di nuovo Stephane Jarny ad occuparsi dei meravigliosi quadri scenografici che riempiranno le puntate del serale. Il professionista è arrivato ad Amici lo scorso anno, dopo che per diverse edizioni il ruolo è stato ricoperto da Giuliano Peparini, fratello dell’attuale insegnante di danza Veronica.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sul serale: ci saranno i coach o, come l’anno scorso, le squadre saranno gestite dai professori? E, soprattutto, chi saranno i giudici? L’anno scorso c’erano Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia. Chi vorreste vedere quest’anno in giuria?