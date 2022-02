Amici, Alex ottiene la maglia del Serale: la reazione di Cosmary non si fa attendere

Amici, Alex ottiene la maglia del Serale: subito dopo arriva la reazione di Cosmary sui social.

Una nuova puntata di Amici è andata in onda domenica 13 febbraio. Non ci sono state eliminazioni, ma Albe ha più volte rischiato, dato che la stessa sua insegnante, Anna Pettinelli, gli ha ribadito che in caso di ultimo posto, sarebbe uscito.

Il cantante si è salvato dato che si è trovato nelle penultime posizioni nella gara di cover stilata da Emma Marrone e in quella di Beppe Vessicchio. C’è stata anche una gara di ballo e all’ultimo posto si è posizionata Alice, ma la sua maestra Veronica Peparini non l’ha eliminata. In questa puntata sono state assegnate le prime maglie per l’accesso al Serale. Il primo ad averla ottenuta è stato Michele, il ballerino entrato da circa una settimana nel team di Alessandra Celentano. Subito dopo a prendere la maglia sono stati Dario, Sissi e Alex. Per quest’ultimo le sorprese non sono finite qui, anche se, indirettamente. Ricordiamo che Alex ha stretto un legame speciale con Cosmary, la ballerina eliminata la scorsa settimana. Proprio la giovane, quando al cantante è stata assegnata la maglia, ha avuto per lui un gesto d’affetto.

Amici, Alex ottiene la maglia del Serale in puntata: Cosmary reagisce così

Amici è un talent show molto seguito ed è arrivato quest’anno alla sua ventunesima edizione. Dall’inizio del talent show ci sono stati tanti colpi di scena, molte eliminazioni, gare e inaspettate decisioni.

Siamo in una fase importante, perchè manca pochissimo al Serale e i ragazzi devono impegnarsi per ottenerne l’accesso. Nella puntata di domenica 13 febbraio, ci sono state le prime assegnazioni per questa fase. Michele, Dario, Sissi e Alex sono al Serale. Quando l’allievo appartenente al team di Lorella Cuccarini ha ottenuto la maglia, Cosmary, anche se da lontano, ha voluto fargli sentire la sua ‘vicinanza’. Sui social, la ballerina uscita più di una settimana fa dalla scuola, ha reagito così:

Ha pubblicato prima una storia in cui Alex canta durante la gara giudicata da Vessicchio e subito dopo un’altra storia, che lo ritrae nel momento in cui fa il discorso dopo aver ottenuto la maglia e dopo essere stato spronato da Maria De Filippi. In basso alla storia ha scritto: “Ti meriti tutto“. Cosmary ha avuto un dolce pensiero per il cantante, mostrandogli grande sostegno.