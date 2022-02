Le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 14 Febbraio: appuntamento dedicato all’amore, ma i colpi di scena non mancheranno.

Finalmente è iniziata una nuova settimana all’insegna del GF Vip. Saltato nuovamente il secondo appuntamento settimanale per dare spazio a Vanessa Incontrada e la sua ‘Fosca Innocenti’, Alfonso Signorini tra qualche ora sarà nuovamente in diretta con i suoi ‘vipponi’.

Manca pochissimo alla gran finale: a partire da oggi, infatti, manca esattamente un mese! Cosa accadrà, però, in questi 26 giorni? Senza alcun dubbio, di tutto! Seppure siamo agli ultimi giri di boa di questa sesta edizione, siamo certi che tutti i concorrenti non perderanno occasione di poter sorprendere il loro pubblico. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà e chi sarà il vincitore di quest’anno, siete curiosi di sapere cosa succederà stasera, Lunedì 14 Febbraio? A partire dalle ore 21:45, infatti, Alfonso Signorini sarà al timone della quarantunesima puntata del GF Vip, ma quali sono le sue anticipazioni? Di notizie ufficiali, come ben sappiamo, fino a questo momento non ce ne sono. Ci penseremo noi, però, a fare un po’ il punto della situazione.

GF Vip del 14 febbraio, le anticipazioni della 41esima puntata: accadrà di tutto

Il GF Vip sta per ritornare in onda dopo una settimana di stop, ma vi assicuriamo: sta per farlo in grande stile! A partire dalle ore 21:45 di Lunedì 14 Febbraio, Alfonso Signorini sarà al timone di un nuovo appuntamento del reality. E, come al solito, sarà il condottiero di qualcosa di unico ed irripetibile. Procediamo con ordine.

Di anticipazioni ufficiali, come dicevamo precedentemente, fino ad ora non ne abbiamo, ma possiamo garantirvi che, come al solito, la puntata di quest’oggi sarà indimenticabile. Possiamo dire così: questa sera finalmente tutti i nodi verranno al pettine! Perché diciamo questo? La risposta è semplicissima: in questi ultimi giorni, Delia Duran è stata molto vicina ad Antonio Medugno. E, dopo aver confessato di aver realmente baciato Barù, la modella venezuelana potrebbe regalare un grandissimo colpo di scena con il tik toker e modello napoletano. Secondo voi, la Duran perché si sta comportando così? È realmente intenzionata ad Antonio oppure sta tentando di scatenare una reazione in suo marito? Staremo a vedere!

Ovviamente, gli occhi puntati saranno anche sull’altra parte della casa. In particolare, Jessica continua a provare un interesse per Barù, ma quest’ultimo non sembrerebbe affatto intenzionato a cedere alle sue avances. Infine, questa sarà una puntata dedicata all’amore. Oggi è la festa degli innamorati. E, senza alcun dubbio, i Vipponi riceveranno tantissime sorprese.

Alex Belli entrerà stasera?

È la domanda che un po’ tutti ci stiamo facendo in queste ultime ore: Alex Belli entrerà nella casa stasera? Al momento, non ne abbiamo la conferma. L’attore di Centovetrine, come ricorderete, ha iniziato la quarantena esattamente una settimana fa. Quindi, c’è la serissima possibilità che possa fare il suo ingresso in casa nel corso di questo appuntamento. Fino ad ora, però, non ne abbiamo notizie. Una cosa, però, è certa: se dovesse entrare tra qualche ora, noi non vediamo l’ora di vedere la reazione di Delia, ma anche di quella di Soleil e di tutti i suoi compagni.

Come potete capire, quindi, la puntata di oggi sarà davvero imperdibile. Noi non lo faremo affatto, voi?