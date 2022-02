La sua bellezza non è passata inosservata nello studio di Non è la Rai, vero? Com’è diventata oggi: vederla oggi vi lascerà a bocca aperta.

Tutti gli amanti di ‘Non è la rai’ e delle ‘sue’ ragazze difficilmente dimenticheranno il dolce volto della protagonista di questo nostro articolo. Protagonista della quarta edizione del programma di Gianni Boncompagni, la giovanissima ragazza ha saputo facilmente conquistare i riflettori su di sé per la sua straordinaria bellezza.

Nel corso delle sue quattro edizioni del programma, il pubblico di Non è la Rai ha conosciuto tantissime ragazze. Tutte diverse tra di loro, le splendide fanciulle che si sono alternate nel programma di Gianni Boncompagni hanno saputo riscuotere un successo impressionante. Alcune di loro, come raccontato da noi in diverse occasioni, hanno saputo cogliere la palla in balzo e diventare dei volti amatissimi della televisione italiana. Ed altri, invece, dopo questa esperienza, hanno scelto di dire ‘addio’ al mondo dei riflettori. E di dedicarsi a tutt’altro! Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei: Francesca Lotto! All’epoca della sua partecipazione a Non è la Rai, la giovanissima ragazza vantava di una bellezza davvero incredibile. Sapete, però, com’è diventata oggi?

Non è la rai, la sua bellezza non è affatto sfuggita nel programma: com’è oggi? Resterete di stucco

Francesca è stata una delle protagoniste indiscusse di Non è la rai nel corso della sua quarta stagione. Giovanissima, ma con una bellezza davvero impressionante, la Lotto ha facilmente conquistato un posto nel cuore del suo pubblico. Cosa sappiamo, però, adesso sul suo conto? Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che la bella Francesca abbia completamente detto ‘addio’ al mondo della tv. Non sappiamo, sia chiaro, a cosa si sia dedicata, ma una cosa è certa: il suo pubblico vuole sapere come è diventata.

A distanza di anni dalla sua partecipazione a Non è la rai, siamo riusciti a rintracciarla su Instagram e non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua bellezza. Ancora adesso, infatti, è davvero bellissima! Eccola qui:

Insomma, il tempo sembrerebbe non essere affatto passato. Siete d’accordo?