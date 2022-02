Il sodalizio artistico tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti dura da anni, ma sapete come si sono conosciuti? Non tutti conoscono questo retroscena.

Non c’è assolutamente nulla da dire: Paolo Bonolis e Luca Laurenti rappresentano due volti amatissimi della televisione italiana. Attualmente in onda con Avanti un altro ed Avanti un altro pure di sera, i due conduttori fanno compagnia il loro amatissimo pubblico con dei siparietti davvero impressionanti.

Leggi anche –> È la spalla destra di Bonolis, ma cosa faceva Luca Laurenti prima della tv? Non tutti lo sanno

Il sodalizio artistico tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis dura da diversi anni. E, in ciascun occasione, ha saputo conquistare un’attenzione davvero particolare. Sempre insieme in tutto questo tempo e, soprattutto, uno la spalla destra dell’altro, i due conduttori hanno saputo riscuotere un successo piuttosto incredibile sin da subito. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Vi siete mai chiesti, però, come si sono conosciuti? Appurato che, nel corso degli anni, non si sono mai separati, o se l’hanno fatto è stato per pochissimo tempo, sapete come è nata la loro unione artistica? Senza alcun dubbio, se lo saranno chiesti davvero in tantissimi. In pochi, però, sono riusciti a trovare una risposta. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Insieme vivono un ‘amore libero’, chi è la moglie di Luca Laurenti: “Me l’ha presentata Bonolis”

Come si sono conosciuti Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

Forse non tutti lo sanno, ma Paolo Bonolis e Luca Laurenti si sono conosciuti diversi anni fa. Ecco, ma come? Da quanto si apprende dal racconto che l’amatissimo conduttore romano ha fatto nel suo libro ‘Perché parlavo da solo’, sembrerebbe che il loro primo incontro risalga intorno ai primi anni ’90. È proprio in questo periodo che il buon Bonolis, impegnato con la conduzione di Urka e con la ricerca di una compagnia musicale per il suo programma, tiene alcuni provini. Ed è qui che incontra il maestro.

Leggi anche –> ‘Avanti un altro’, Paolo Bonolis: “Imbe…e, cre…no”: l’errore e poi gli ‘insulti’

Da quanto si apprende dal racconto, sembrerebbe che l’ingresso di Luca Laurenti al provino non passò affatto inosservato. Non soltanto perché si presentò con una busta di plastica, ma anche perché preferì andare a prendere la sua pianola in macchina, anziché utilizzare quella messa a sua disposizione. Una volta fatta sentire la sua voce sulle note di Overjoyed, il maestro Laurenti ha conquistato tutti. Da lì tutto è storia.

Lo sapevate?