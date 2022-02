Chi è la mamma dell’amatissimo attore comico Enrico Brignano? Forse in pochi conoscono questo tenerissimo retroscena del passato.

Comico, attore, conduttore.. Enrico Brignano è questo e molto altro. Un personaggio del mondo dello spettacolo amatissimo dal pubblico. Sul palcoscenico sa tirare fuori il meglio, catturando l’attenzione e la curiosità del pubblico che non perde occasione per seguirlo in tv. Attualmente è impegnato nella conduzione dello show “Un’ora sola vi vorrei” in onda su Rai 2 e che dalla prima messa in onda nel 2020 ha riscosso un grande successo. Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione, e per l’occasione Enrico Brignano renderà speciale la nostra serata parlandoci d’amore.. Da non perdere!

Non solo un personaggio amatissimo davanti la telecamera. Enrico Brignano è un uomo, un papà ed un compagno molto speciale. Crede nei veri valori, quelli che formano i legami che durano per sempre.. Ma ancora, crede nel valore dell’onestà, crede nel valore dell’umiltà. Tutti valori che gli sono stati tramandati dalla sua famiglia d’origine, alla quale Enrico Brignano è sempre stato legatissimo. In molte circostanze, ospite in vari programmi televisivi non ha mai reso segreto il fortissimo legame che ha sempre avuto con la propria famiglia. Cosa sappiamo della mamma di Enrico Brignano? Non potete lasciarvi sfuggire questo tenerissimo retroscena!

LEGGI ANCHE >> “Il Paradiso delle Signore”, è da poco entrato nel cast: lo riconoscete in questo scatto da giovanissimo?

Enrico Brignano e mamma Anna: il tenerissimo retroscena raccontato dall’attore

La sua vita è costellata d’amore e d’affetto. Papà di due splendidi bimbi, Enrico Brignano ha trovato l’amore vero accanto a Flora Canto. Con la donna condivide valori che a lui sono stati trasmessi dalla sua cara famiglia. La mamma di Enrico Brignano si chiama Anna, ed è per lui una figura molto importante. In diverse interviste mamma Anna ha sempre espresso parole dolcissime per il proprio figlio. Enrico Brignano è sempre stato un simpaticone ed un giocherellone, come ha sempre amato definirlo mamma Anna. Ma in un’intervista a Maurizio Costanzo Show, è Enrico Brignano stavolta a parlare della sua mamma ed in quella occasione ha raccontato un tenerissimo retroscena.

LEGGI ANCHE >> Manca poco al ritorno di LOL! Sapete quanto costa la giacca di Fedez? Cifra incredibile

LEGGI ANCHE >> Piccolissima, ma già adorabile: l’avete riconosciuta? Impossibile non notarlo

In un’intervista durante una delle puntate andate in onda su Canale 5 del Maurizio Costanzo Show, Enrico Brignano ha a lungo parlato del profondo ed intenso legame che l’attore ha sempre avuto con la propria famiglia. Quando era allora solamente un bambino, mamma Anna chiamava Enrico Brignano “papasciutta” perché lui è sempre stato e lo è ancora oggi un grande amante della pasta asciutta. Questo tenerissimo retroscena del passato, fa subito capire quanto i ricordi dell’infanzia, quanto i legami familiari, siano per questo fantastico attore, conduttore e regista e cabarettista imprescindibili da qualsiasi altra cosa esistente al mondo.