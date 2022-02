E’ da poco entrato a far parte del cast de “Il paradiso delle signore”, è un amatissimo attore, lo riconoscete in questo scatto giovanissimo?

E’ da poco entrato a far parte del cast dell’amatissima serie televisiva in onda su Rai 1, Il Paradiso delle Signore. In questo scatto che possiamo osservare qui sotto però, l’amato attore era ancora solamente un bambino. Chissà se a quell’età avrebbe mai immaginato di ottenere questo grande successo! Riuscite a riconoscere di chi si tratta?

La sua espressione ed il taglio degli occhi potrebbero essere dei facili indizi che potrebbero aiutarci a scoprire l’identità dell’attore di cui stiamo parlando. Vediamo se con qualche altro indizio riusciamo a venirne a capo.. Occhi azzurri, un bell’uomo sicuramente, ha preso parte in diverse fiction televisive. Impossibile non ricordarlo nelle celeberrime fiction come Vivere, Incantesimo.. Sicuramente lo avrete notato in Le tre rose di Eva.. E probabilmente, non ve lo siete fatti scappare nemmeno quando ha interpretato la sua parte in Un posto al Sole. Di chi stiamo parlando? Sveliamo subito l’identità nascosta!

Oggi è nel cast de “Il paradiso delle Signore”, in questo scatto era invece giovanissimo: ecco di chi si tratta

Chi è quindi il bambino nella foto? Ma sì, stiamo parlando dell’amatissimo e bellissimo attore Fabio Fulco. 51 anni e non sentirli per nulla. Un uomo che con tale fascino e con tanta bellezza ci ha catturati e ci ha tenuti incollati allo schermo. La sua carriera inizia dapprima come fotomodello, dopodiché è passato alla macchina da cinepresa divenendo un attore tra l’altro apprezzatissimo. Ha inoltre anche partecipato nel 2005 a Ballando con le Stelle. Le sue esperienze come attore sono state diverse, tanto che ha ricoperto diversi ruoli ed ha interpretato i personaggi dalle sfaccettature più varie. Ad oggi, la grossa novità è che Fabio Fulco ha preso parte al cast nell’amata fiction che sta andando in onda su Rai 1, Il Paradiso delle Signore.

All’interno della fiction, Fabio Fulco interpreta Ferdinando. Un ricco armatore che presto resta folgorato dalla bellezza di Ludovica che gli ricorda la moglie perduta. Fabio Fulco definisce Ferdinando in un’intervista per Sorrisi e Canzoni come un gentiluomo disponibile e gentile e quasi si ritrova nel suo stesso modo d’essere: “Sono disponibile come Ferdinando, fin troppo. Ho dato più di quanto abbia ricevuto. Col tempo ho cercato di imparare ad essere più diffidente ma non ci riesco. Sono fatto così.“