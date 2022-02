A La dottoressa Pimple Popper, Amber ha raccontato il suo tremendo dramma: il dolore è davvero immane, da non credere ai propri occhi.

Un vero e proprio dramma tremendo, quello che Amber ha raccontato alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper. Iniziata a comparire all’età di 8 anni, la malattia della pelle ha fortemente condizionato la vita della donna, fino a renderla un vero e proprio incubo.

Con le lacrime agli occhi, Amber non solo ha raccontato la sua malattia e la sua impossibilità di vivere una vita normale, ma soprattutto la totale incomprensione da parte delle persone a lei più care. L’unica persona che comprendeva il suo dolore era, purtroppo, sua madre, ma da quando è morta, Amber ha iniziato a sentirsi completamente sola e incompresa. La malattia di cui soffriva era l’idrosadenite supporativa: si tratta di un’infiammazione della pelle che provoca lesioni dolorose secernenti del liquido. “Mi sento un mostro”, ha raccontato alle telecamere del programma. Scopriamo qual è stata la cura affidatole dalla dottoressa Sandra Lee.

Il dramma di Amber a La dottoressa Pimple Popper: choc tremendo!

Comparsa all’età di 8 anni, l’idrosadenite supporativa diagnosticata ad Amber ha fortemente condizionato e cambiato la sua vita. Divenuta madre e rimasta orfana della sua mamma, la donna si sentiva completamente da sola ad affrontare questa lunga battaglia. È proprio per questo motivo che, dopo un primo consulto medico, la dottoressa Pimple Popper ha scelto di farle un regalo davvero prezioso: metterla in contatto con persone che avevano la sua stessa malattia.

L’idrosadenite supporativa, purtroppo, è quel tipo di malattia da cui non si guarisca mai, ma i suoi danni possono essere fortemente limitati. Motivo per cui, per diverso periodo, la dottoressa Sandra Lee ha sottoposto Amber a diverse sedute di iniezioni di steroidi. È solo in questo modo, infatti, che la donna ha potuto tirare un sospiro di sollievo e riappropriarsi della sua vita.

Grazie alle iniezioni di steroidi, infatti, sono fortemente diminuiti sia il rossore che l’infiammazione.