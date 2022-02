Il conto alla rovescia per il ritorno di LOL è iniziato, la seconda edizione è in arrivo. Quanto costa la giacca di Fedez? Cifra incredibile

LOL, chi ride è fuori! Lo show comico che ha debuttato lo scorso anno su Prime Video sta per fare il suo ritorno per regalarci scene e momenti esilaranti pronti a farci fare grosse risate! A condurre la prima e precedente edizione è stato Fedez insieme a Mara Maionchi. Quest’anno, la seconda stagione sarà condotta ancora un volta da Fedez che avrà però al suo fianco nella ‘control room’ come braccio destro Frank Matano e Lillo, che cercherà di mettere in difficoltà i giocatori con sketch unici!

Un cast comico tutto nuovo che si prepara a spalancare le porte della casa-teatro. Per sei ore consecutive i giocatori che si sfideranno a colpi di battute e sketch comici dovranno provare a resistere alla tentazione di cadere in una grassa risata.. Chi ce la farà?

Qualche giorno fa è stato pubblicato il trailer che annuncia il ritorno del game show della risata fissato per il 24 Febbraio 2022. Sono state mostrate le prime scene del gioco che già fanno ben intendere che ci sarà da ridere. Ma ad aver attirato in particolare l’attenzione degli utenti è stato l’outfit del conduttore, Fedez. Un total black che viene ‘spezzato’ dalla particolarità della sua giacca. Sapete quanto costa la giacca di Fedez? La cifra vi lascerà senza parole!

Quanto costa la giacca di Fedez? La cifra vi lascerà senza parole

I suoi look non sono mai banali, ed anche nelle vesti di conduttore non manca il gusto nel vestire. La giacca che Fedez indosserà per l’occasione come conduttore di LOL! Chi ride è fuori! ha catturato l’attenzione di tutti. Ma quanto costa la giacca di Fedez?

Un modello in stile oversize dall’effetto camouflage che a ben guardare richiama un motivo floreale. La giacca è firmata Versace. Un nome ed una garanzia perché come ben sappiamo e come spesso abbiamo potuto vedere sui social, gli outfit del noto cantante ed in questo caso conduttore sono firmati per l’appunto Versace. Qual è quindi il prezzo della giacca? Sebbene questo modello appartenga ad una collezione passata per cui non è possibile reperirla in vendita sul sito ufficiale, spulciando in giro sui vari e-commerce è possibile sapere che il prezzo della giacca è di circa 1.295 euro. Oltre alla particolare fantasia della giacca ciò che colpisce sono anche i bottoni in oro con inciso come decoro la classica testa di medusa, simbolo dell’iconica casa di moda.