Gianluca e Giorgia formano una coppia della nuova edizione di Matrimonio a prima vista: scopriamo chi sono e cosa fanno nella vita.

Matrimonio a prima vista è un format in onda su Real time arrivato all’ottava edizione. Le precedenti hanno avuto un enorme successo. Sicuramente possiamo inserirlo tra i programmi di Real Time più amati e seguiti.

Nella precedente edizione abbiamo seguito il percorso di tre coppie, ma soltanto una ha deciso di proseguire uniti anche dopo la fine dell’esperimento. Jessica e Sergio hanno scelto di restare insieme e oggi sono più innamorati che mai. Ma adesso, la nostra attenzione si concentra sui nuovi protagonisti, scelti dai tre famosi esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto. Il team di esperti hanno formato le coppie e sono Giorgia e Gianluca, Mattia e Cristina e Antonio e Giorgia. Scopriamo chi sono e cosa fanno nella vita Giorgia e Gianluca.

Leggi anche Matrimonio a prima vista, Antonio e Giorgia: età, da dove vengono, cosa fanno nella vita e passioni

Matrimonio a prima vista 8, chi sono Giorgia e Gianluca: età, di dove sono, cosa fanno nella vita, sogni futuri

Giorgia e Gianluca sono stati scelti dai tre esperti di Matrimonio a prima vista e formano una delle tre coppie della nuova edizione. Nada Loffredi, Andrea Favaretto e Mario Abis, sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici hanno messo insieme i protagonisti.

Leggi anche Matrimonio a prima vista Italia, diventeranno genitori: due ex volti del programma aspettano un bebè!

Giorgia ha 27 anni ed è di Mondovì. I suoi genitori si sono separati quando aveva 4-5 anni e ha vissuto teoricamente con sua padre, ma il papà viveva con i suoi genitori, i nonni paterni e quindi, spiega che viveva in realtà sopra con loro: “E’ come se nonna avesse fatto da mamma e nonno da papà, perchè con papà abbiamo un rapporto un po’ così. Sono anche cresciuta così, quadrata, pensando di poter far felici magari papà o nonna, nonno. Ho cercato di crescere facendo meno male agli altri, ma alla fine facevo del male a me”. Ad un certo punto Giorgia ha detto basta. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, era determinata ad intraprendere una carriera come avvocato, ma ha deciso di abbandonare il praticantato. Attualmente lavora come impiegata. La sposa si augura di poter avere la famiglia che non ha mai avuto.

Gianluca ha 30 anni ed è di Nichelino. Lo sposo ha detto: “Il mio soprannome è Geppy, che viene da Geppetto, per il mio lavoro di falegnameria”. Preso il diploma, infatti, ha iniziato subito a lavorare nell’azienda di famiglia che produce e vende porte d’interno. Si definisce anacronistico, gli piacciono tutte le cose vecchie. Vive da solo e ha un pesciolino. Ha molte ambizioni, come crescere a livello lavorativo, fare una famiglia, avere una vita tranquilla, senza molte problematiche: è questo il progetto per il suo futuro.