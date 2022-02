Il 13 Febbraio Zeudi Di Palma è stata eletta Miss Italia 2021, ma cosa sappiamo? Dall’età all’infanzia segnata dal grave lutto.

Habemus Miss Italia 2021! Eletta con qualche mese di ritardo per via dell’emergenza Coronavirus, la splendida e giovanissima Zeudi Di Palma è stata la reginetta d’Italia.

Proprio ieri, Domenica 13 Febbraio, è andata in onda la tanto attesa finale di Miss Italia 2021. E, come ogni fine gara che si rispetti, è stata eletta la reginetta di quest’anno. La scelta, come detto poco fa, è ricaduta sulla giovanissima Zeudi Di Palma. Grande gioia per la ragazza, che – seppure giovanissima – ha trionfato su un palco ambitissimo e davvero importante. Cosa sappiamo, però, su di lei? La sua bellezza, da come si può chiaramente comprendere, non è assolutamente passato inosservata, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto?

Leggi anche –> La vittoria a Miss Italia ha sancito il suo successo, ma quella non è stata la sua prima volta in tv: forse non tutti lo sanno

Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021, chi è? Età, Instagram e studi

A distanza di poco più di un anno dall’elezione di Martina Sambucini, Zeudi Di Palma è stata eletta Miss Italia 2021. Siete curiosi, però, di scoprire qualche cosa in più su di lei?

Leggi anche –> Era il 2008 e si classificava quinta a Miss Italia, ma l’avete riconosciuta? Oggi è amatissima

Stando a quanto si apprende dalla recentissima intervista di Zeudi a Il Corriere della sera, la giovanissima Miss Italia ha soltanto 20 anni, ma le idee piuttosto chiare sul suo futuro. Studentessa di sociologia presso l’Università di Napoli, la Di Palma arriva da Scampia. E, da quanto dichiarato, ha tantissime passioni. “Mi piace l’arte, disegnare, so suonare il clarinetto, le percussioni, il pianoforte. Mi piacerebbe recitare, anche quella è una forma d’arte. E vorrei continuare a lavorare per gli altri, aiutare i ragazzi del mio territorio”, ha rivelato a Il Corriere della sera. A partire da oggi, Zeudi è Miss Italia, ma prima di arrivare a questo momento, la ragazza ha raccontato di aver iniziato a lavorare nel campo della moda dall’età di 12 anni. E di aver fatto anche la mascherina presso il Teatro San Carlo di Napoli.

Leggi anche –> Seconda classificata a Miss Italia nel 2008, avete visto cosa fa oggi? Incredibile

Volete seguirla sul suo canale Instagram? Questo è il suo username: @zeudidipalma. Sul suo profilo, la giovane è solita condividere scatti dei suoi lavori fotografici, ma anche della sua quotidianità. Correte a seguirla!

L’infanzia segnata dal grave lutto

La sua vita, purtroppo, non è stata affatto rose e fiori. All’età di due anni, infatti, Zeudi ha perso il suo papà. E la sua mamma, purtroppo, ha dovuto rimboccarsi le maniche ed accudire i suoi tre figli. “È una donna fortissima, mi ha insegnato la resilienza”, ha detto a Il corriere della sera. Rivelando, inoltre, che dopo la morte della nonna, sua mamma ha perso il lavoro. Ed è stata costretta a svolgere i lavori più umili. Ad oggi, sembrerebbe che la sua famiglia abbia trovato un proprio equilibrio. Legatissima alla sua famiglia e a sua sorella, Zeudi ha raccontato di aver vissuto un momento difficile quando sua sorella – alla quale era legatissima – ha scelto di andare via di casa.