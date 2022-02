Afef è stata una modella e conduttrice di successo, ma che cosa fa oggi? La splendida notizia che non tutti conoscono: che gioia!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Afef. Modella e conduttrice di successo, la splendida tunisina è stato uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana. Cosa fa oggi, però? Sono trascorsi diversi anni da quando si è mostrata in video, ma siete curiosi di sapere che fine ha fatto?

Nata in Tunisia il 3 Novembre del 1963, Afef ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda quando era soltanto una ragazzina. Trasferitasi a Parigi dopo aver studiato in Svizzera, la giovanissima tunisina si fa ampiamente conoscere ed apprezzare in quest’ambito, iniziando a calcare le migliori passerelle mondiali. Volto di tantissimi ed apprezzati stilisti, Afef cavalca l’onda del successo in un vero e proprio batter baleno. Il 1996, però, è l’anno della svolta. Lontana dal mondo della moda da un po’ di tempo, la Jnifen compie il suo debutto sul piccolo schermo nel salotto del Maurizio Costanzo Show. E ‘strega’ tutti. Negli successivi,infatti, la vedremo al timone di tantissimi programmi di successo. A partire da ‘Non solo moda’. Fino a ‘Le Iene’. Cosa sappiamo, però, su di lei oggi?

Cosa fa oggi Afef? La splendida notizia

Iniziati a muovere i primi passi nel mondo della moda, Afef ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé anche sul piccolo schermo. E,in men che non si dica, ha cavalcato l’onda del successo. Cosa sappiamo, però, oggi sul suo conto? Appurato che la sua ultima apparizione in televisione risale a diversi anni fa, siete curiosi di sapere cosa fa oggi?

Conduttrice e modella di successo, Afef è stata tra le donne più amate dello spettacolo italiano. È proprio per questo motivo che, ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi. Siete curiosi anche voi? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram ed abbiamo scoperto che, seppure sia lontana dal piccolo schermo, non perde occasione di poter comunicare coi suoi sostenitori. A tal proposito, sapete cos’è successo il 7 Ottobre scorso? Forse non tutti lo sanno, ma Afef è convolata a nozze con Marco Del Bono.

Sapevate di questa splendida notizia?