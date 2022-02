Tutti amano Alessandro Borghese, ma avete mai visto sua moglie? Lei è bellissima, ma non immaginereste mai come si sono conosciuti.

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Alessandro Borghese. Chef apprezzatissimo, ma anche conduttore di successo, il simpatico primogenito della mitica Barbara Bouchet vanta di una carriera davvero impressionante.

Nato a San Fracisco il 19 Novembre del 1967, Alessandro Borghese inizia a lavorare nel mondo alberghiero da giovanissimo. Subito dopo aver conseguito il diploma, infatti, muove i primi passi in cucina sulle navi da crociera per circa tre anni. Ed, una volta terminata questa esperienza, lavora come cuoco in alcuni ristoranti americani. È proprio qui che, infatti, affina le sue doti da chef. E, quando ritorna in Italia, inizia una splendida carriera tra le più grandi cucine italiane. L’anno della svolta è nel 2005 quando, per la prima volta in assoluto, appare sul piccolo schermo come conduttore del programma ‘Cortesie per gli ospiti’. E da lì conquista ancora di più tutti. Ad oggi è un volto amatissimo. E ciascun suo programma riesce a riscuotere un successo impressionante. Cosa sappiamo della sua vita privata? Dal 2009, Alessandro Borghese è felicemente sposato con la splendida Wilma. Voi, però, l’avete mai vista? Eccola: sua moglie è bellissima!

Alessandro Borghese, avete mai visto sua moglie?

Oltre ad essere seguitissimo sul piccolo schermo, Alessandro Borghese vanta di un successo spudorato anche sul suo canale social ufficiale. Attivissimo su Instagram, l’amato cuoco condivide ogni cosa col suo numero pubblico. Qualche giorno fa, ad esempio, ha condiviso un suo scatto in compagnia di sua moglie. A tal proposito, voi l’avete mai vista? Lei si chiama Wilma. E, da quando si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo aver chiuso la sua carriera da modella e manager, adesso gestisca completamente l’azienda che si occupa di tutte le attività di suo marito.

A quanto pare, il loro primo incontro è da rintracciarsi nel 2008 quando la società per cui lavorava Wilma cercava la figura di uno chef. Galeotta, da quanto si legge dal web, è stata Alessia Ventura, che ha dato alla bella Oliveiro proprio il numero di Alessandro Borghese. Da quel momento, i due non si sono mai più lasciati. E nonostante lei all’epoca fosse già fidanzata, ha mandato tutti a rotoli per lui. Eccoli insieme:

Un vero e proprio colpo di fulmine, quindi! Per noi sono bellissimi, per voi?