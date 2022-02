Piccolissima, ma già adorabile: l’avete riconosciuta? Impossibile non notarlo

Riuscite a riconoscere questa dolcissima bambina nello scatto? Piccolissima ma già adorabile.. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Qualcuno potrebbe averla già riconosciuta, qualcun altro ha probabilmente intuito qualcosa e qualcun altro ancora necessita invece di qualche piccolo indizio che adesso vi sveliamo!

La bambina in questo scatto è oggi un volto famosissimo in tv ed in particolare sui social. Tempi addietro ha fatto molto parlare di sé. E’ stata concorrente di uno dei reality più seguiti ed attualmente ancora in voga. In questo scatto è solamente una bambina in tenerissima età, oggi è una donna bellissima ed ha 31 anni. Il suo sguardo è vivace e dolcissimo. Le sue origini non sono italiane. Insieme alla sua famiglia è giunta in Italia giovanissima e proprio qui le si sono spalancate dinanzi le porte del successo.

Da questi piccoli indizi, senza sbirciare lo scatto sottostante, siete riusciti a riconoscerla? Questa piccolissima ma già adorabile bambina è oggi un’influencer ed una amatissima showgirl. Di chi si tratta? Scopriamolo!

Piccolissima ma già adorabile: impossibile non notare quel dettaglio, l’avete riconosciuta?

E se vi dicessimo Rodriguez, vi viene in mente qualcosa? Si esatto stiamo proprio parlando della bellissima soubrette argentina, Cecilia Rodriguez. Sorella di Belen Rodriguez, Cecilia all’età di appena 18 anni si trasferisce in Italia. Nel 2015 ha partecipato come concorrente a L’Isola dei Famosi, e da lì è giunto il successo. Ha fatto molto parlare di sé quando durante la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017 ha lasciato il fidanzato Francesco Monte perché innamorata di Ignazio Moser. I due oggi vivono insieme felici e progettano il loro futuro giorno dopo giorno. Nello scatto mostrato nell’introduzione vi abbiamo mostrato Cecilia Rodriguez quando era solamente ancora una bambina, una dolcissima bambina. Siete riusciti a notare questo ‘particolare’ dettaglio?

Vien facile notare come per Cecilia il tempo sembra essersi fermato. Ad oggi, Cecilia Rodriguez è ancora identica a quando era solo una piccolissima ma già adorabile bambina. Bellissima allora come oggi, non trovate?