Tutti l’adoravano nell’amata serie tv, ma sapete com’è diventata oggi? Abbiamo rintracciato un suo scatto recentissimo a distanza di 30 anni.

Dimenticarla nell’amatissima serie tv, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Stiamo parlando proprio di lei: la piccola Chrissy in ‘Genitori in blue jeans’. Entrata a far parte del cast nella sesta stagione della serie tv, la giovanissima attrice ha facilmente conquistato l’attenzione di tutti.

Avete mai guardato una puntata di ‘Genitori in blue jeans’? Senza alcun dubbio, si! In onda dal 1985, la serie tv ha fatto compagnia il suo pubblico per circa 7 anni. Ed esattamente 166 episodi. Di che cosa parlava? La risposta è davvero semplicissima: la serie tv raccontava le avventure e le vicende della simpaticissima famiglia Seaver. Oltre ai due genitori, a rendere ancora più speciale la piccola famigliola vi erano i loro 4 figli. Vi ricordate, ad esempio, della simpaticissima Chrissy? La sua dolcezza, diciamoci la verità, non può assolutamente passare inosservata. Tutti l’adoravano! Ebbene. Se siete curiosi di sapere com’è diventata oggi a distanza di quasi 30 anni, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, lo scatto recentissimo che abbiamo rintracciato a distanza di tempo, vi lascerà davvero impressionati.

Tutti l’adoravano nella famosa serie tv, ma com’è cambiata oggi? Eccola a distanza di 30 anni

Tra i tantissimi personaggi che hanno preso parte alla serie tv ‘Genitori in blue jeans’ è davvero impossibile dimenticarci della piccola ed adorabile Chrissy. Entrata a far parte della famiglia Seaver quando era soltanto una bambina, la giovanissima attrice ha saputo conquistare tutti. Pensate, tutti l’adoravano! Ed ancora oggi sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi e come sia cambiata!

Ricordate la dolcissima Chrissy? Ebbene: dimenticatela! Ad oggi, la piccola di ‘Genitori in blue jeans’ è cresciuta. Ed è diventata una splendida donna. Oltre al fatto che dopo la serie tv ha cavalcato la cresta dell’onda ed ha preso parte a tantissimi altri lavori, Ashley Johson – questo è il suo vero nome – è diventata davvero bellissima. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

A distanza di 30 anni, Ashley Johson si mostra proprio così. Davvero splendida, vero?