Uomini e Donne, “È una bambina”: l’amatissimo corteggiatore sarà papà per la prima volta; il sesso del bebé è stato svelato sui social.

Un palloncino rosa in primo piano, con la scritta “It’s a girl”, seguito da un bacio appassionato. Così la coppia ha annunciato il sesso del bebé che sta per arrivare, che sarà una femminuccia!

L’annuncio della gravidanza, la prima per i due innamorati, era arrivato nel giorno di Natale, quando hanno sorpreso i followers mostrando il test di gravidanza e il video dell’ecografia. Oggi sappiamo che è in arrivo un fiocco rosa per loro: curiosi di scoprire chi i futuri genitori? Lui lo abbiamo conosciuto ed amato nello studio di Uomini e Donne, dove ha vestito i panni di corteggiatore!

L’amatissimo corteggiatore di Uomini e Donne sta per diventare papà di una bambina: il dolcissimo annuncio

“It’s a girl!”. Uno dei corteggiatori più amati di Uomini e Donne sta per diventare papà e, qualche ora fa, ha annunciato il sesso del bebè: sarà una femminuccia! Una gioia immensa per la coppia, che lo scorso dicembre ha annunciato di essere in attesa. Di chi stiamo parlando?

Di Antonio Moriconi, ex corteggiatore della tronista Teresa Langella. Per lui niente lieto fine a Uomini e Donne: la napoletana, infatti, scelse il suo “rivale” Andrea Dal Corso, cui cui vive tuttora una bellissima storia d’amore. Anche per Antonio, però, è arrivata la felicità: l’ex corteggiatore è legato alla modella siciliana Iulia Sciumé e ben presto i due diventeranno genitori per la prima volta. “Voi siete la mia scelta e il mio regalo fino alla fine dei tempi e dopo”, aveva scritto Antonio quando ha annunciato la gravidanza di Iulia, il 25 dicembre del 2021.

Anche il post condiviso ieri è stato invaso dai likes e i commenti di fan e amici, felicissimi per la bellissima notizia. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori Antonio e Iulia! Come decideranno di chiamare la loro principessa?