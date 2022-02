Vito Coppola, avete mai visto la mamma del ballerino? È incantevole

Vito Coppola, avete mai visto la mamma del ballerino vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle? È incantevole.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Si, perché al suo primo anno nella trasmissione di Milly Carlucci è salito sul gradino più alto del podio. Parliamo di Vito Coppola, che in coppia con Arisa ha trionfato battendo in finalissima Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Lo abbiamo ritrovato anche ne Il Canante Mascherato, dove accompagna le esibizioni dei concorrenti con le sue intense coreografie. Ma avete mai visto la mamma del ballerino campano?

Sui social Vito è molto attivo e si mostra spesso in compagnia della sua famiglia. Poco fa si è mostrato con la sua meravigliosa mamma: la somiglianza è notevole, date un’occhiata!

Avete mai visto la mamma di Vito Coppola? Eccoli insieme

Vito Coppola è stata la vera rivelazione di Ballando con le stelle 2021. Il ballerino, originario di Eboli in provincia di Salerno, era alla sua prima esperienza sulla pista della famosa trasmissione di Rai Uno, ma ha già incantato tutti con il suo talento. Che lo ha portato dritto alla vittoria, grazie anche ovviamente ad Arisa e al feeling che si è creato tra la coppia durante le esibizioni. Dopo l’avventura a Ballando, Vito è anche nel cast de Il Cantane Mascherato, la cui nuova edizione è partita lo scorso venerdì sera. Il ballerino è ormai un volto noto in tv, ma avete mai visto la sua meravigliosa mamma?

Eccoli insieme, in alcune stories che il ballerino ha postato sul suo canale Instagram, seguito da più di 60 mila followers:

Eh si, quando la bellezza è una dote di famiglia! Come si evince dalle stories, mamma e figlio hanno un rapporto splendido. Per rivedere in tv Vito e Arisa, che nello show veste i panni di giudice, non ci resta che attendere la prossima puntata de Il Cantane Mascherato, in onda venerdì 19 febbraio su Rai Uno. Chi sarà il prossimo concorrente ad essere smascherato?