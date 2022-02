Amadeus e Giovanna Civitillo: come è iniziata la loro love story? Quel ‘segno del destino’ ha cambiato le loro vite, lo sapevate?

Innamoratissimi l’uno dell’altra, Amadeus e Giovanna Civitillo sono una bellissima coppia nata negli studi televisivi della Rai. E’ passato ormai del tempo da quando i loro sguardi si sono incrociati per la prima volta. Da allora i due come ben sappiamo sono convolati a nozze, hanno creato una bellissima famiglia e si amano più che mai. Una coppia affiatata, sono l’uno il sostenitore dell’altra.

Ma ricordate i tempi de “L’Eredità”, quando Amadeus era conduttore e Giovanna Civitillo faceva la ‘professoressa’? Sembra che da li sia partito tutto, ma forse in molti non conoscono questo particolare dettaglio.. Quel ‘segno del destino‘ ha cambiato le loro vite!

LEGGI ANCHE >> “Il Paradiso delle Signore”, è da poco entrato nel cast: lo riconoscete in questo scatto da giovanissimo?

Amadeus e Giovanna Civitillo, come è iniziato tutto

A Sanremo li abbiamo visti felicissimi e super affiatati, sui social appaiono spesso insieme. Hanno inoltre un profilo in comune, che come lo stesso Amadeus ha voluto ricordare a Sanremo, è la sua moglie Giovanna Civitillo a curarlo. Facendo un tuffo indietro nel passato, scopriamo un dettaglio di cui forse in molti non sono a conoscenza e che riguarda gli albori della loro storia d’amore.

LEGGI ANCHE >> Giovanna Civitillo, perchè era vestita di giallo a Sanremo? È stata proprio lei a svelarlo

LEGGI ANCHE >> Anna Valle, come è iniziata la sua carriera in Tv? Il retroscena che in pochi conoscono

Un retroscena che Amadeus ha raccontato in un’intervista ai microfoni di Gente. Lui desiderava tanto avere un appuntamento con lei, vederla anche fuori dagli studi Rai, scambiarci due parole insomma e così fece recapitare a lei un bigliettino dal suo assistente. Sul bigliettino c’era scritto che lui l’avrebbe aspettata in Corso Como, a Milano. Davvero romantico non trovate? “Se fosse venuta l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto” – ha raccontato Amadeus. Ebbene, pare proprio che Giovanna Civitillo a quell’appuntamento si sia presentata e da quel momento è iniziata una bellissima storia d’amore lunga una vita.