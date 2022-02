Bellissima e bravissima, Anna Valle è uno dei personaggi televisivi più amati del momento: ma come è iniziata la sua carriera? Il retroscena che pochi conoscono

Aveva appena 20 anni quando nel 95′ ha incantato tutti sfilando sulla passerella di Salsomaggiore Terme, conquistando il titolo di Miss Italia. Un talento ed una bellezza indiscutibili, Anna Valle è ancora oggi una delle donne più belle del mondo. La vittoria ha aperto ad Anna Valle le porte del successo. Attualmente la vediamo impegnata nel ruolo di ‘Lea’ nella serie televisiva “Lea, un nuovo giorno” che sta andando in onda su Rai 1. Questa sera sarà trasmessa la seconda puntata con l’amatissima attrice.

E mentre attendiamo la messa in onda del nuovo episodio, facciamo un tuffo indietro nel passato. Proprio a quanto Anna Valle è stata incoronata Miss Italia. Sapete cos’è successo dopo vero? Anna Valle ha cominciato ad apparire in diverse fiction televisive. Impossibile non ricordarla in ‘Commesse’ dove ha recitato insieme alle magnifiche Nancy Brilli e Sabrina Ferilli. La ricorderemo tutti sicuramente in ‘Le stagioni del cuore’, in ‘Callas e Onassis’. Insomma una costellazione di successi.. Ma come è iniziata la carriera televisiva di Anna Valle? A rivelarlo è proprio l’amatissima attrice: un retroscena che pochi conoscono!

Come è iniziata la carriera televisiva di Anna Valle? il retroscena che non tutti conoscono

Il successo per Anna Valle non si è fatto attendere, il suo talento è stato notato da molti ed il pubblico non ha potuto fare a meno di apprezzarla sempre di più. L’esordio della sua carriera televisiva è stato segnato da un evento che ha mosso subito in lei la curiosità verso il mondo del cinema. La carriera di Anna Valle ha avuto inizio così.. E’ proprio lei a raccontare questo retroscena negli studi Mediaset, ospite di Silvia Toffanin qualche tempo fa.

La curiosità verso questo mondo è cresciuta sempre più dopo aver preso parte in un video musicale di Gianni Morandi che cantava sulle note della canzone Giovane Amante, che nel 1996 aveva scelto proprio Anna Valle come protagonista del video clip. A Verissimo Anna Valle ha raccontato: “Gianni è la persona con cui ho scoperto di voler fare questo lavoro“. Da allora, per lei il cinema è diventato una vera e propria passione. E voi, conoscevate questo retroscena?