Anticipazioni Stasera tutto è possibile, prima puntata: ospiti fantastici e tre nuovi giochi, imperdibile!

Martedì 15 Febbraio andrà in onda la prima puntata di Stasera tutto è possibile, ecco le anticipazioni: ospiti fantastici e tre nuovi giochi.

Aspettavate anche voi questo momento da diverso tempo, vero? Come darvi torto! A partire da stasera, Martedì 15 Febbraio, Stefano De Martino ritornerà su Rai Due con una nuova edizione di Stasera tutto è possibile.

Ereditato da Amadeus, Stasera tutto è possibile è stato il programma che Stefano De Martino ha condotto completamente da solo. Ed ha sancito il suo incredibile successo come conduttore. Sono trascorsi anni dalla sua prima edizione, eppure l’ex ballerino di Amici non soltanto continua ad aggiudicarsi il timone della divertentissima trasmissione, ma continua anche a incantare il pubblico italiano con la sua simpatia. Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà stasera? Tra qualche ora, come dicevamo precedentemente, andrà in onda la puntata, ma quali sono le sue anticipazioni? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che gli ospiti previsti per questa sera siano davvero fantastici. Ma non solo. Sembrerebbe che siano stati introdotti anche tre nuovi giochi.

Anticipazioni Stasera tutto è possibile prima puntata: imperdibile

Per il ritorno di Stasera tutto è possibile, sembrerebbe proprio che Stefano De Martino abbia pensato ad ogni cosa nel minimo dettaglio. E che sia pronto a regalare una prima puntata da brividi. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, non solo sembrerebbe che ci siano degli ospiti fantastici, ma anche tre giochi nuovi di zecca. Scopriamoli.

Oltre al must la ‘Stanza inclinata’, questa nuova edizione di Stasera tutto è possibile ha tre nuovi giochi. Questi sono:

Chiuditi sesamo: una coppia di giocatori dovrà far passare il numero più alto di oggetti da una parte all’altra prima che si abbassi la saracinesca;

Colonna Sonora: i giocatori chiamati al centro studio da Stefano De Martino dovranno improvvisare una scena sulla base di una colonna sonora scelta a caso. Ma non solo. Si legge anche che debbano cambiare interpretazione a seconda della musica;

C’era una giravolta: il concorrente chiamato in causa dovrà rispondere a delle semplici domande. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. In realtà, il giocatore sarà seduto su una sedia sospesa. Insomma, una prova piuttosto ardua.

Una volta scoperti i giochi, non ci resta che scoprire i suoi ospiti:

Cristina D’Avena;

Mago Forest;

Nathalie Guetta:

Stash;

Francesco Cicchella;

Marta Filippi.

A questi, infine, si aggiungono: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, tutti e tre ospiti fissi.

Noi non ce la perderemo affatto, voi?