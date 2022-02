È la vera e propria attrice del momento, ma avete mai visto suo marito? Insieme formano una coppia davvero splendida.

Non c’è assolutamente nulla da dire: è proprio lei l’attrice del momento! Protagonista indiscussa di una nuova serie televisiva targata Netflix, Kirsten Bell è sulla bocca di tutti.

Leggi anche –> Saranno presto marito e moglie! Spunta l’anello con diamante, le nozze sono vicine

In molti la ricorderanno per aver interpretato la splendida Veronica Mars, una giovanissima liceale che insieme a suo padre si diletta a risolvere i misteri della sua cittadina. A distanza di anni da questa incredibile serie tv, però, la bella Kirsten Bell è ritornata sul piccolo schermo di Netflix con una nuova e straordinaria storia. Intitolata ‘La donna nella casa di fronte alla casa della ragazza’, la serie tv racconta le avventure di Anna, interpretata proprio dalla Bell, che per superare la morte di sua figlia affonda tutti i suoi dispiaceri nel vino. Una sera, però, vede la sua dirimpettaia venire ammazzata. E, sebbene tutto le fa pensare che se lo sia soltanto immaginata, molto presto scoprirà delle assurde verità. Insomma, una storia piuttosto intrigante. E che, senza alcun dubbio, ha conquistato tutti. Siete curiosi di sapere, però, chi è il marito della Bell nella realtà?

Leggi anche –> Anna Valle e suo marito hanno un vero e proprio ‘segreto di coppia’: ecco qual è

Lei è l’attrice del momento, ma avete mai visto suo marito? Che splendore!

È la vera e propria attrice del momento, Kirsten Bell. Protagonista di questa nuova serie televisiva di Netflix, che in men che non si dica ha raggiunto dei record incredibili, la splendida interprete statunitense continua a conquistare tutti nei panni di Anne. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Appurato che la Bell è un’attrice stimatissima e super amata, siete curiosi di vedere suo marito?

Leggi anche –> Maria Chiara Giannetta è fidanzata? La vita privata dell’attrice

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Kirsten Bell è solita condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che la ritraggono in compagnia dei suoi figli, ma anche di suo marito. Lui si chiama Dax Shepard. Ed è, così come sua moglie, un famoso attore. I due, da quanto si apprende, si sono sposati nel 2013, ma sono una coppia a tutti gli effetti dal 2007.

Sono davvero bellissimi insieme, vero?