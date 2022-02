Abbiamo amato l’attrice in Harry Potter: Bonnie Wright ha una bellezza da togliere il fiato, ma avete visto sua mamma?

Bonnie Wright nella saga di Harry Potter ha interpretato Ginny Weasley, sorella di Ron, il migliore amico del protagonista. Dal primo capitolo uscito nella sale, Harry Potter e La pietra Filosofale, sono passati esattamente 20 anni. La storia del giovane mago con la cicatrice sulla fronte ha appassionato grandi e piccini e l’amore tra Harry e Ginny, ha altrettanto conquistato i telespettatori.

La giovane Weasley è da sempre innamorata del Prescelto, fin da quando era una bambina e ancora non aveva accesso all’insegnamento nella scuola di Hogwarts. Alla fine, entrambi si innamoreranno, fino a sposarsi. L’attrice è sempre stata molto bella, occhi chiari e capelli rossi, impossibile non notarla tra la gente. Ma avete visto sua madre? Difficile non riconoscerle, perchè hanno una somiglianza impressionante.

Amata attrice di Harry Potter, Bonnie Wright è bellissima: lei e sua mamma si somigliano tantissimo

Harry Potter è una saga cinematografica che ha conquistato grandi e piccini. Ha avuto un successo planetario. Gli otto film hanno incassato oltre 7,7 miliardi di dollari in tutto il mondo, una cifra impressionante. Gli attori che hanno fatto parte del cast, grazie alla saga, sono diventati famosi ovunque e ancora oggi, a distanza di anni, vengono legati ai personaggi interpretati.

Bonnie Wright è l’attrice che ha interpretato Ginny Weasley. E’ la sorella di Ron, il migliore amico di Harry e diventerà la fidanzata del Prescelto, nonchè la moglie, nell’ultimo film. La scena finale, infatti, si conclude con Harry e Ginny che si trovano con i due bambini, al treno che porterà il primo figlio ad Hogwarts. Oggi, Bonnie è considerata una vera e propria star, tanto che sui social, è seguita da oltre 3 milioni di follower. Lei è bellissima, e questa bellezza, è sicuramente di famiglia, perchè anche sua madre lo è, anzi, le due donne si somigliano tantissimo.

Questa è una foto di Bonnie Wright con sua mamma. Notate la somiglianza? L’attrice e sua madre sono identiche, a parte il colore dei capelli che le contraddistingue. Hanno lo stesso sguardo e anche i tratti del viso. Bonnie pubblica spesso foto con sua mamma, si comprende che è molto legata alla sua famiglia.