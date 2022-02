La cantante è diventata mamma per la prima volta: “E’ nata Alma Futura, anima gentile”

E’ diventata mamma per la prima volta, la cantante lo annuncia sui social: “E’ nata Alma Futura, anima gentile”.

Soltanto a settembre è arrivato il dolcissimo annuncio. La cantante ha svelato di essere in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. L’ha fatto pubblicando uno scatto social e in didascalia un lungo messaggio pieno d’amore.

“E’ arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite… nessuna paura è iniziato il tour ed è avvenuta la magia. Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia fermata. Da lì che te ne pare della vita? Perchè tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla luce io ti darò il mondo“, aveva scritto il 27 settembre 2021, quando l’artista aveva da poco chiuso la sua tournèe estiva. E adesso, con un nuovo post social, ha annunciato la nascita di Alma Futura.

Leggi anche Verissimo, Levante racconta del suo lutto: momento molto toccante in studio

E’ nata Alma Futura, l’amata cantante è diventata mamma: “Anima gentile, ha attraversato il mio grembo”

A settembre 2021 era arrivato inaspettatamente l’annuncio della dolce attesa. Dopo la fine della sua tournèe estiva, l’amatissima cantante ha annunciato di aspettare un bambino, pubblicando un post con un fiume di parole bellissime.

Leggi anche Levante, avete mai visto il suo fidanzato? La prima foto di coppia: pubblico in fermento

Aveva concluso dicendo: “Da lì che te ne pare la vita? Perchè tutto questo lo hai fatto in soli cinque mesi rannicchiata nel mio ventre, ma quando verrai alla lice io ti darò il mondo”, ed è proprio così che aveva annunciato di aspettare un bambino, anzi, in questo caso una bambina. Levante (pseudonimo di Claudia Lagona) è diventata mamma, lei e il suo compagno Pietro Palumbo, che sono insieme da due anni, sono diventati genitori. L’artista l’ha annunciato con un post in cui ha mostrato una meravigliosa immagine del viso della bambina e anche questa volta, non poteva mancare a parole il suo amore.

“Il 13 febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi madre (e una amazzone) fortunata… Ecco il tuo nome, ti chiamerai Alma Futura”. Levante e il suo compagno stanno vivendo un momento bellissimo, straripante di amore e di magia.