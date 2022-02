Dopo il FantaSanremo arriva il FantaAmici: come funziona e come partecipare al gioco che accompagnerà i telespettatori durante il serale di Amici 21.

Ebbene sì! Dopo il successo del FantaSanremo, arriva il FantaAmici, il gioco che coinvolgerà i telespettatori del talent per tutta la durata del serale di questa edizione. Come funzione e come partecipare?

Proprio come nel FantaSanremo, anche in questo caso bisognerà creare delle squadre, composte dagli allievi sui quali scommettere. Ovviamente, i telespettatori dovranno scegliere talenti vincenti, che ritengono in grado di regalare il maggior numero di punti alla propria squadra. Scopriamo i dettagli di questo gioco, che, senza dubbio, renderà ancora più interessante seguire il serale di Amici 21.

FantaAmici, come partecipare: le regole del gioco che si svolgerà durante il serale del talent di Maria De Filippi

I telespettatori non vedono l’ora: dopo il FantaSanremo, sono pronti a mettersi in gioco anche col FantaAmici! Il gioco partirà domenica 20 febbraio, nel corso di una delle ultime puntate del pomeridiano della trasmissione. A marzo, infatti, subito dopo la fine di C’è posta per te, partirà il serale, che vedrà l’inizio ufficiale della gara. Le regole del gioco sono molto simili a quelle della versione dedicata al Festival di Sanremo: ogni giocatore dovrà comporre una squadra formata da quattro allievi e un professore, con a disposizione 1000 monete.

I punteggi saranno calcolati attraverso una serie di azioni e comportamenti di ciascun concorrente: ricordate il “Papalina” o il saluto a Zia Mara dei cantanti di Sanremo? Per scoprire nel dettaglio tutte le regole e le news sul gioco, non vi resta che seguire la pagina ufficiale di FantaAmici e il sito.

Proprio come è accaduto per l’ultima, fortunatissima, edizione del Festival di Sanremo, siamo certi che anche con Amici ci saranno tantissimi giocatori, pronti a commentare le puntate sui social. Un motivo in più per seguire questo attesissimo serale di Amici 21! E voi, avete già deciso su quale concorrente puntare per vincere e scalare la classifica del Fanta Amici?